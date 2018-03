LIVE (14u30): Blijft KV Mechelen alsnog in eerste klasse?

Degradatiestress Achter de Kazerne. Wordt het de hemel of de hel? 1A of 1B? Het is een wereld van verschil. KV Mechelen vat de laatste officiële speeldag alvast aan met een kleine bonus van één doelpunt verschil op die andere degradatiekandidaat Eupen (dat thuis tegen Moeskroen speelt). Het wordt dus zaak voor Malinwa om beter te doen dan de voorlopige rode lantaarn. Dezelfde uitslag als Eupen neerzetten is ook genoeg.



De supporters zullen er alvast alles aan doen om KV Mechelen naar de redding te schreeuwen, want het stadion is helemaal uitverkocht. Trainer Dennis Van Wijk beloofde alvast de kaart van de aanval te trekken tegen Waasland-Beveren. "Veel drang naar voren is de bedoeling", vertelde de Nederlander op de persconferentie. Verzekert Malinwa zich op de laatste speeldag van een plek in eerste klasse? Heel Mechelen houdt de adem in.