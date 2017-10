LIVE (14u30): behoudt Club zijn perfect rapport in eigen huis tegen Antwerp?

Het gaat Ivan Leko en Club brugge voor de wind in de Jupiler Pro League. Met een knappe 27/30 - enkel op Le Canonnier tegen Moeskroen werd er verloren - staan de Bruggelingen comfortabel aan de leiding in het klassement. Vandaag kan Club die bonus nog wat uitdiepen. Opponent van dienst in het Jan Breydelstadion is revelatie Antwerp. Dat The Great Old voor een aartsmoeilijke opdracht staat, mag duidelijk zijn. Blauw-zwart verspeelde in eigen huis nog geen punt.



Kan Antwerp voor een stunt zorgen, of gaat Club Brugge verder op hetzelfde positieve elan? Dat ontdekt u vanaf 14u30 LIVE op HLN.be!