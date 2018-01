Lierse behoudt uitzicht op tweede periodetitel na nipte zege tegen Union Redactie

28 januari 2018

19u12

Bron: Belga 0

Lierse heeft op de 24ste speeldag van de Proximus League, de tiende van de terugronde, Union geklopt met 1-0. Yagan (70') scoorde diep in de tweede helft de winnende treffer vanop de strafschopstip. Eerder op de 24ste speeldag pakte Westerlo een belangrijke driepunter op het veld van Oud-Heverlee Leuven (0-1). Cercle Brugge klopte in een West-Vlaamse derby Roeselare met 1-0, een score die ook in het duel tussen Beerschot Wilrijk en Tubeke na negentig minuten op het scorebord stond. In de stand van de tweede periode staat Lierse op de tweede plaats met 21 punten, twee minder dan leider Cercle. Union (10 punten) volgt als vijfde. In de reguliere stand is Lierse (38 punten) vierde, Union (24 punten) zesde.