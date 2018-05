Liefst tien eersteklassers (moeten) op zoek naar een nieuwe keeper, Van Crombrugge spilfiguur in 'doelendans' SJH/PJC/RN/WDK

17 mei 2018

07u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League Anderlecht wil verder met Sels en hoopt het op een akkoordje te gooien met Newcastle. Niet alleen in het Astridpark moet er nog een keepersknoop worden doorgehakt. Slechts bij een handvol teams uit 1A staat al vast wie volgend seizoen het doel verdedigt.

De spilfiguur: Van Crombrugge

Waar trekt Hendrik Van Crombrugge (25) naartoe? Dat is de meest prangende vraag in het keeperswereldje. De doelman van Eupen weigerde een voorstel van Ajax en zet nu zijn zinnen op een Belgische topclub. Bij Anderlecht is dat vooralsnog geen optie en ook bij Club Brugge is hij niet concreet in beeld. Standard draagt zijn voorkeur weg. Van Crombrugge zat tijdens Standard - Genk en Standard - Club Brugge op Sclessin als toeschouwer. Toeval of niet? Bij Eupen wordt Bailly (Moeskroen) al als zijn opvolger genoemd.

