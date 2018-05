Licentie Moeskroen bevestigd na beroep KV Mechelen, dat nu hoopt op kortgeding tegen de bond Redactie

09 mei 2018

15u28

Bron: Belga 2 Jupiler Pro League Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft de licentie van Moeskroen bevestigd, zo melden de Henegouwers.

Het BAS boog zich vorige week vrijdag in Brussel over het beroep dat KV Mechelen had ingediend tegen de licentietoekenning aan Moeskroen. De degradant uit de Jupiler Pro League had "vanuit verschillende hoeken" opgevangen dat de licentie voor 1A van Moeskroen "problematisch" zou zijn. Omdat de Licentiecommissie, de Pro League en de KBVB dat volgens de degradant niet voldoende onderzocht hebben, stapte de club naar het BAS, maar daar vingen ze dus bot. Voor Moeskroen was het al het vierde jaar op rij dat ze voor het BAS moesten verschijnen om uitleg te geven over hun vroegere vermeende banden met spelersmakelaars.

Intussen loopt er wel nog een kortgedingprocedure, aangespannen door KV Mechelen tegen de KBVB. Zo hoopt de club terwijl het onderzoek tegen Moeskroen loopt als zeventiende club aan het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League te kunnen beginnen. Om de juridische drietrapsraket te vervolledigen diende KV Mechelen een strafklacht met burgerlijke partijstelling in. De Brusselse onderzoeksrechter vlooit uit of de voetbalclub Moeskroen in handen was van de buitenlandse voetbalmakelaars Pini Zahavi en Fali Ramadani.