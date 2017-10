Leye over Zulte Waregem: "De zwakkelingen hebben altijd iets te zeggen" Pieter-Jan Calcoen

23u39

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News Mbaye Leye zit aan zes goals bij Eupen. Jupiler Pro League Voor het eerst sinds zijn vertrek heeft Mbaye Leye (34) teruggeblikt op zijn afscheid in mineur bij Zulte Waregem. Dat deed de Eupen-spits op een persconferentie. : "Ik wilde niet in de staf van Dury zitten."

Op zijn trui stond een afbeelding van een panda. Om maar te zeggen: Mbaye Leye voelt zich goed bij Eupen. Dat bewijzen zijn statistieken ook. Hij zit aan zes doelpunt in de Oostkantons. En wil er tegen Anderlecht nog enkele bijdoen. "We kunnen winnen", aldus de Senegalees op een persconferentie voor de verzamelde media. "Anderlecht moet dinsdag naar PSG en dan is een verplaatsing naar Eupen geen pretje. Bovendien kon Hein Vanhaezebrouck zijn details nog niet doordrukken - daarvoor heeft hij meer tijd nodig. Ik geloof zeker in een stunt."

Geen staflid of scout

Veel meer kwam Anderlecht niet aan bod. Meer vragen kwamen er over Zulte Waregem, waar Leye deze zomer op een hoogst opmerkelijke manier vertrok. Na een zelf georganiseerde persconferentie, waarin hij veel kritiek uitte op de clubleiding, zette Essevee hem naar de B-kern en verhuisde de speler naar Eupen. "Er is veel verteld over mijn transfer", bleef Leye rustig. "Veel onwaarheden ook. Zo werd gezegd dat ik een plek in de staf van Francky Dury eiste, maar dat is niet waar. Ook wilde ik geen scout worden - ik ben ambitieuzer. Ik wilde, gezien mijn leeftijd, gewoon meer zekerheid. Die kreeg ik bij Eupen in de vorm van een driejarig contract. Ik wil de club daarvoor bedanken. En iets teruggeven voor het gekregen vertrouwen. Eupen zal niet zakken!"

Leye heeft niet alle banden met Waregem doorgeknipt. Zo wonen zijn vrouw en zijn twee kinderen er nog. "Maar die lange afstand tussen ons is een opoffering die bij de job hoort." Daarnaast bekijkt hij nog steeds wedstrijden van Essevee. "Ik supporter zelfs voor hen, ik had enkel problemen met bepaalde personen (Dury en Cordier, red.). Ach, de zwakkelingen hebben altijd iets te zeggen. Het is makkelijk om te verkondigen dat ik te te veel plaats in de kleedkamer innam. Wel, ik hoop dat ik dan veel ruimte liet voor diegenen die dat vonden en dat zij die ruimte nu kunnen vullen. (grijnst) Dat is misschien wel moeilijker dan ze dachten."