Lestienne loodst Standard met twee goals naar verdiende zege tegen zwak Moeskroen Luc Verweirder/TLB

18 augustus 2019

16u19 2 Standard STA STA 4 einde 1 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League Met een makkelijk overwicht pakte Standard tegen Moeskroen zijn derde zege van het seizoen. Maxime Lestienne lukte zijn eerste tweeklapper voor de Rouches tegen de ploeg van zijn jeugd, voor de andere goals zorgden Amallah (ook ex-Moeskroen) en Emond in het slot. Standard schuift met 9 op 12 weer in het spoor van leiders Club Brugge en KV Mechelen.

Full Time | Standard de Liège vs. Royal Excel Mouscron: 4-1 👍



⚽ 13’ : 1-0 Lestienne

⚽ 22’ : 2-0 Lestienne

⚽ 46’ : 3-0 Amallah

⚽ 50’ : 3-1 Laifis (OG)

⚽ 88' : 4-1 @EmondRenaud #STAMOU #JPL pic.twitter.com/sTy0Cv8Ayo Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

Moeskroen begon zowaar met een punt voorsprong op Standard aan de Waalse derby op Sclessin. Na de zege tegen AA Gent vorig weekend opteerde coach Hollerbach voor een nagenoeg ongewijzigd team. Alleen Allagui verloor zijn basisplaats aan Olinga. Meer personeelswissels voerde Michel Preud’homme door. Kosanovic, vertrokken naar Al Jazira, was er uiteraard niet meer bij en benevens Mehdi Carcela (eveneens met woestijntransferkoorts behept) moesten ook Limbombe en Dussenne (tegen zijn ex-maats) op de bank beginnen. Laifis en Bokadi vormden het centrale duo achterin, Amallah keerde terug in de basis en Mpoku kwam voor het eerst aan de aftrap.

Bij AA Gent zullen ze zich in de haren gekrabd hebben als ze de eerste helft van Moeskroen op Sclessin zagen. Niks bakte het team van Bernd Hollerbach er van, al had dat natuurlijk ook wel met de puntgave prestatie van een opgenaaid Standard te maken. Na het verlies op STVV had Michel Preud’homme zijn manschappen duidelijk de levieten gelezen. Binnen het halfuur stond een dubbele voorsprong voor de Rouches op het bord, en het verschil had makkelijk nog groter kunnen uitvallen. Maxime Lestienne, ooit opgeleid in Moeskroen, lukte zijn eerste tweeklapper voor Standard. Al kleefde er een geurtje aan de openingstreffer. Vijftien seconden voor Gavory via een Moeskroens been naar Lestienne kon voorzetten, was de bal nipt over de zijlijn gegaan zonder dat ref Laforge er erg in had. Veel protesteren deden ze bij Moeskroen overigens niet. De Henegouwers stonden erbij en keken ernaar, zoals ze ook deden toen Lestienne met een gave hoge controle de nummer twee voor zichzelf klaarlegde. De knal in de hoek was loepzuiver, Sclessin ontplofte. Tussen zijn twee goals door werd Lestienne tot twee keer toe door Vasic van meer treffers afgehouden.

Naar de rust toe vierde Standard de teugels, maar na de pauze sloeg de vlam meteen weer in de pan. Selim Amallah vloerde Savic vanop afstand een derde keer en daarmee leek de kous helemaal af. Maar Moeskroen scoorde zowaar tegen, zonder zelf ook maar gevaarlijk te worden. Een glad veld, een onzekere doelman en het been van een verdediger: zo hielpen Arnaud Bodart en Laifis de Henegouwers toch op het scorebord. Moeskroen putte er zowaar moed uit. Een schuiver van Bakic gleed maar nipt voorlangs.

Standard beperkte zich tot controlevoetbal na het tegendoelpunt, en diepte langs de hardwerkende Renaud Emond de score zelfs nog uit tot 4-1. Uitblinker Lestienne, geplaagd door krampen, kreeg nog een applausvervanging en publiekslieveling Carcela mocht ook nog even invallen. Zijn afscheid van Sclessin ?