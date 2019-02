Leleu, Pinxten en Sergeant deden Anderlecht voor het laatst knielen op Bosuil: “Antwerp moet vanaf minuut één gashendel open draaien” Kristof De Cnodder

16 februari 2019

07u53 0 Jupiler Pro League De Bosuil een hel voor de tegenstander? Zeker wel, maar intussen is het toch alweer van 15 september 2002 geleden dat Anderlecht nog eens brandde in die hel. Stefan Leleu, Harald Pinxten en Tony Sergeant stonden die dag in de ploeg die de recordkampioen met een 2-1-nederlaag naar huis stuurde. Aan de vooravond van een nieuwe Antwerp - Anderlecht legden we dit drietal drie vragen voor.

Hoe moet Antwerp het aanpakken?

Leleu: “Antwerp moet gewoon verder doen zoals het al maanden bezig is: powerplay combineren met een tikje finesse. Zeker tegen Anderlecht moet Antwerp zijn surplus aan kracht en loopvermogen proberen uit te spelen. Anderlecht kan voetballen, maar speelt met veel jonge gasten en die kan je fysiek overbluffen.”

Pinxten: “Antwerp moet durven uitgaan van de eigen sterkte: vanaf minuut één het gashendel helemaal open draaien. Anderlecht is een gewond dier en mist vertrouwen. Zo’n ploeg mag je niet de kans geven om in het begin van de match wat vertrouwen te tanken.”

Sergeant: “De sleutel tot Antwerps succes? De spelers moeten doen wat ze bijna altijd doen: vol overgave spelen. Na de zeldzame uitschuiver op Lokeren verwacht ik dit weekend trouwens opnieuw een bijzonder scherp Antwerp.”

Wat vind je van dit Antwerp?

Leleu: “Ik vind deze ploeg indrukwekkend. Naar de tegenstander stralen de spelers iets uit van ‘begin er maar aan’. Dat er wat kritiek kwam op hun viriele speelwijze, vind ik onterecht. Je moet de kwaliteiten gebruiken die je hebt. Antwerp speelt ‘mannenvoetbal’. Het publiek op de Bosuil apprecieert dat en ik ook. Jongens als Refaelov en Rodrigues brengen daar bovenop een technische surplus. En in de goal staat met Bolat een puntenpakker.”

Pinxten: “Onder het huidige bestuur heeft Antwerp grote stappen vooruit gezet. Het Antwerpse publiek houdt van mannen die hun kop er voor leggen. Zulke spelers waren er vorig seizoen al, maar daar werd in de zomer een bepaalde flair aan toegevoegd. De komst van Refaelov bracht iets extra’s. De ploeg zit nu écht goed in mekaar.”

Sergeant: “Het feit dat Antwerp straks als favoriet begint tegen Anderlecht, zegt genoeg. Dit is een groep met veel mogelijkheden. Ik heb een paar matchen in het stadion gezien en de ploeg kan me absoluut bekoren. Je hebt verschillende aanjagers en een paar mannen die het verschil kunnen maken.”

Hoe ver zie je Antwerp geraken?

Leleu: “Play-off 1 kan eigenlijk al niet meer mislopen. En in die play-offs is er veel mogelijk. Als de ploeg de fysieke inspanningen kan blijven verteren – de spelers maken wel heel veel meters – kan Antwerp zelfs dicht bij de titel komen.”

Pinxten: “Ik hoop dat Antwerp zijn positie van voor deze speeldag (de derde plaats, red.) kan vasthouden en eventueel zelfs nog over Club Brugge naar de tweede plek kan wippen. Ik sluit niet uit dat zoiets kan. Uiteindelijk heeft Antwerp dit seizoen nog geen enkel punt gestolen, integendeel zelfs. Voor mij verdienen ze een plaats in de top drie.”

Sergeant: “Momenteel staat Antwerp terecht op een play-off 1 plaats. De ambitie moet straks zijn om een Europees ticket te veroveren. Kampioen worden lijkt me moeilijk, gezien de voorsprong van Racing Genk. Top drie lijkt me anderzijds een realistische doelstelling.”

