Leko zwaait Club Brugge uit met zege, Antwerp nog niet zeker van Europa Stijn Joris en Glenn Van Snick

19 mei 2019

19u55

Bron: Eigen berichtgeving 0 Club Brugge CLU CLU 3 einde 2 ANT ANT Antwerp Belgisch voetbal Knotsgekke afsluiter van het seizoen op Jan Breydel. Voor Club stond er niet meer veel op het spel, maar Antwerp ging van de hemel naar de hel. Mbokani bracht de Great Old kort na rust op voorsprong en plots had het virtueel recht op de derde plek. Vossen (op strafschop) en Openda duwden Antwerp alsnog naar plek vier.

Alleen Antwerp had nog wat te winnen op Jan Breydel. Bij Brugge was het enkel zaak om Ivan Leko op een eervolle manier uit te zwaaien. Het publiek deed voor de aftrap zijn ding met een groot spandoek met een afbeelding van de Kroatische coach die FCB vorig jaar wel nog naar de titel loodste. De match begon aan 120 per uur. Van verdedigen was bij beide teams amper sprake en de eerste kans ging meteen tegen de netten. Academische aanval bij Club via Diatta en Vanaken en Openda trapte aan de eerste paal binnen. De VAR dacht lang na of er al dan niet buitenspel aan vooraf ging, maar valideerde uiteindelijk de derde van het seizoen voor Openda, zijn tweede in drie matchen.

Antwerp liet zich niet onbetuigd en kreeg ook kansen. Lamkel Zé speelde naar Mbokani, Horvath redde, maar leek Baby de 1-1 voor de voeten te duwen alleen struikelde die over de bal. Ook Mbokani kreeg een niet te missen kans na te kort terugkoppen van gelegenheidsverdediger Rits, maar de Congolees lepelde de bal bovenop de lat. Horvath hielp Antwerp ei zo na zelf aan de gelijkmaker. De Amerikaanse doelman miste zijn controle en moest zich reppen om de bal nog vanop de doellijn weg te glijden. Daarna was het weer aan Openda. Twee goede kansen, maar Bolat had even vaak het laatste woord. Ook een kopbal van Vanaken belandde in de handen van de Antwerp-doelman.

Geanimeerde eerste helft dus waarin Antwerp best aanspraak mocht maken op een goaltje, maar toch met een achterstand moest gaan rusten door die vroege goal van Openda. De 19-jarige spits van blauw-zwart smeet zich. Hij wou duidelijk nog wat maken van de seizoensafsluiter.

Ook de tweede helft begon met gevaar aan beide kanten. Wesley kreeg een uitstekende gelegenheid, maar aarzelde te lang en trapte op een sterke Bolat. Ook Haroun kon van dichtbij naar doel trappen, maar miste zijn poging compleet. De Great Old klom even later toch op gelijke hoogte toen Lamkel Zé voor doel bracht. Decarli hief de buitenspelval op en Baby kon moeiteloos in doel koppen. Antwerp deed er zowaar nog eentje bij. Baby vond plots ruimte en vond Mbokani die er 1-2 van maakte. De lijnrechter vlagde nog wel, maar de VAR keurde het doelpunt toch goed. De ingevallen Vossen kon iets terugdoen, maar Bolat ging goed plat. Antwerp leek toch nog op weg naar de derde plek want in Genk stond het nog 0-0.

Toch liep het nog mis. Diatta trapte een bal tegen de heup en vervolgens de hand van Opare. Laforge wees naar de stip en kreeg gelijk van de VAR. Vossen trapte de 2-2 tegen de netten. Bölöni zette nog alles op alles en wisselde Opare voor Rodrigues en haalde ook Bolingi nog van de bank. Het pakte nog helemaal verkeerd uit want Club sloeg nog toe. Openda kon op aangeven van Vormer alsnog de 3-2 maken en boeken helemaal dicht voor Antwerp dat net als donderdag de derde plek in handen had, maar weg gaf. De Great Old moet nog een weekje door. Club Brugge sloot zijn seizoen af met een zege. De tweede plaats lag uiteraard al vast.

