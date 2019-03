Leko zinspeelt op afscheid bij Club: “Heb mijn beslissing al genomen” NP

29 maart 2019

15u26 0 Belgisch voetbal Ivan Leko is aan zijn laatste weken bezig als coach van Club Brugge. De uitslag van play-off 1 wacht hij niet af, nieuwe gesprekken evenmin. “Ik heb mijn beslissing al genomen.”

Zijn contract loopt straks ten einde. Eerdere onderhandeling, aan het begin van dit seizoen, draaiden op niets uit. Leko kon zich toen niet vinden in het voorgestelde extra jaar, plus de bijhorende opslag. Sindsdien bleef het windstil rond een contractverlenging. Club wou de situatie na play-off 1 evalueren. Maar dat is buiten Leko gerekend. “Mijn toekomst? Ik heb mijn beslissing al genomen”, klonk het daarnet op zijn persbabbel, nog voor de start van play-off 1. “Ik ben hier intussen al twee jaar. Moet ik nu nog laten zien dat ik een goeie trainer ben?”

De enige beslissing die Leko zélf kan nemen, is afscheid nemen van blauw-zwart. Hij hoopt dat in schoonheid te doen. Met een tweede titel in evenveel seizoenen. De laatste keer dat Club daar in slaagde dateert intussen van ’77-’78. Meer dan veertig jaar geleden.