Leko ziet met Rezaei een nieuwe speler uitvallen: “Brute pech. Dit is een unieke situatie” Tomas Taecke

06 december 2018

15u08 0 Jupiler Pro League Bij Club Brugge is het drummen in de ziekenboeg. Nadat vorig weekend Mata en Dennis uitvielen tegen Standard, is nu ook Kaveh Rezaei geblesseerd: “Brute pech”, zucht Ivan Leko.

De waslijst aan blessures wordt er bij Club Brugge niet korter op. Vandaag blijkt dat ook Kaveh Rezaei de trip naar Waasland-Beveren aan zich moet laten voorbijgaan: “Hij heeft een drietal dagen niet getraind en is onvoldoende fit voor morgen”, aldus Ivan Leko. “Hopelijk recupereren we Rezaei voor de Champions League-match van dinsdag.”

Club mist met Vlietinck, Cools, Mata, Danjuma, Diatta en Dennis zes flankspelers en moet het ook zonder aanvallers Vossen en Rezaei doen. Tijd voor de jeugd dus: “Vier beloften zitten in de kern, maar dit is een unieke situatie”, aldus Leko over de selectie van Baiye, Openda, Fadiga en Ngonge. Die laatste mag morgen op de Freethiel net als tegen Standard zijn kunnen tonen: “Ngonge had vorige week slechts één keer met ons getraind. Dat was casino”, meent Leko over zijn gok om de vleugelspits in te brengen.

“Hij heeft het goed gedaan, maar de lat ligt hoog. Er is een verschil tussen beloftenvoetbal en spelen in de A-ploeg van een topclub. Het is alvast positief dat Fadiga en Ngonge de ganse week konden meetrainen zonder dat er een midweekwedstrijd was. Of de jeugd vandaag anders is dan twintig jaar geleden? Vandaag zijn Facebook en Instagram voor hen het belangrijkst. We doen er alles aan om hen goed te steunen en te begeleiden.”