Leko ziet dat Club “helemaal terug” is, Clement tevreden dat zijn spelers teleurgesteld zijn GVS

03 november 2018

20u34

Bron: Telenet Play Sports 2 Jupiler Pro League Geen winnaar in de fel bevochten topper van de veertiende speeldag in de Luminus Arena, wel twee tevreden coaches. Daar hadden ze zo elk hun eigen reden voor.

Leko: “Terug in goede vorm”

“We zijn helemaal terug. Het is logisch dat als je Champions League speelt en veel internationals in je team hebt, dat je dat soms eens duur komt te staan. Het is jammer dat we dus enkele punten hebben laten liggen. Maar vandaag hebben we getoond dat we terug in goede vorm zijn en we met Genk zeker de beste teams van België zijn. 1-1 is goed, maar in de tweede helft konden we ook winnen. Maar de toeschouwers moeten tevreden zijn, dit was een goede match met twee ploegen die wilden voetballen op een totaal andere manier. In totaliteit was dit een interessante match.”

“Diatta? Hij was goed. Het is de eerste keer sinds de play-offs van vorig seizoen dat hij drie matchen op rij kon spelen. Tegen STVV was hij niet goed, tegen Oostende en vooral vandaag speelde hij wel sterk. Maar onze sterkte is de collectiviteit en pas daarna kijken we naar de individuele klasse van de spelers. Elke match kan iemand anders het verschil maken.”

Clement: “Kan dit een plaats geven”

“Ik ben wel tevreden omdat mijn spelers teleurgesteld zijn na deze match. Dat is goed, dat wil zeggen dat ze ambitieus zijn. Ik kan dit gelijkspel met minder spel langs onze zijde een plaats geven, want we hebben een heel gek programma gehad met drie heel zware fysieke verplaatsingen. En dat zag je vandaag in ons spel. We misten explosiviteit en diepgang. Maar als je in zo een topper dan nog je voet naast Club Brugge kan zetten en we beiden konden winnen met kanten langs weerszijden, dan ben ik zeker tevreden. We zijn nu begin november en hebben nog geen enkele match verloren in België.”

“We misten uiteraard wel Trossard, maar ook wel Lucemi. Daar wordt minder over gesproken, maar dat is ook een belangrijke jongen. Maar andere jongens komen dan wel aan de oppervlakte, dus dat is ook goed. Heynen of Wouters uit de eigen jeugdwerking hebben nu goed gepresenteerd. Dee rotatie van eerder het seizoen loont nu dus.”