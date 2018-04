Leko wil beste Club zien om zo geschiedenis te schrijven: "Winst zou fantastisch zijn" Wouter Devynck

13 april 2018

16u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League Twintig jaar geleden dat Club nog eens kon winnen op Anderlecht en met Vermeer hun eerste doelman kwijt. De topper op Anderlecht kondigt zich andermaal niet gemakkelijk aan. Maar Ivan Leko wil gerust de eerste trainer zijn na Eric Gerets die blauw-zwart nog eens naar winst kan leiden.

Ook Leko moest wellicht even slikken toen hij te horen kreeg dat Vermeer niet meer in actie kan komen, maar deze middag presenteerde hij zich op de persconferentie met de borst vooruit. "Dit is jammer voor Kenneth", opende hij. "In de eerste plaats omdat hij heel veel menselijke kwaliteiten heeft. En hij was de laatste wedstrijden ook heel belangrijk voor ons. Het is een positie die bepalend is, maar we hebben nog twee keepers. Met genoeg kwaliteiten om zonder te veel stress of paniek naar de match op Anderlecht toe te werken. Ik maak me geen zorgen." Nochtans werd Gabulov al snel vervangen door Vermeer, wegens niet echt betrouwbaar. Een teken aan de wand, nog los van het feit dat hij geen enkel matchritme heeft.

"Dat gebeurt in het voetbal", relativeerde Leko. "Een titularis valt uit en dan moet iemand hem vervangen. Dit is een kans voor Gabulov of voor Horvath om te bewijzen dat ze goed genoeg zijn om bij Club Brugge te spelen." De Kroaat liet in het midden wie hij in doel zal zetten, maar het laat geen twijfel dat dat Gabulov zal zijn. Dat Horvath tweede keeper wordt, heeft dan weer alles te maken met de heupoperatie die Hubert al onderging. Ook de Waal zal deze play-offs niet meer in actie komen. De 19-jarige Brent Gabriël wordt zo derde doelman. Het siert Leko dat hij dat catalogeert onder de noemer excuses. Liever concentreert hij zich op wat op het veld moet gebeuren.

"Als we ons beste voetbal kunnen brengen, dan maken we kans om te winnen. Dat is het enige waar we mee bezig waren deze week, niet met hoe Anderlecht voor de dag zal komen. Zij zullen thuis immers altijd favoriet zijn. Net zoals wij dat in Brugge ook altijd zijn. We hebben genoeg respect, maar we focussen op onszelf." En Leko weet wat hij wil zien van zijn ploeg. "Grinta, persoonlijkheid, vertrouwen en geloof." Zoals dat er zeventig minuten lang op Gent was afgelopen zondag.

"De eerste twintig minuten waren een drama. Maar daarna goed voetbal met veel dominantie en veel kansen. Alles wat je verwacht van een leider. Twee wedstrijden in één wedstijd eigenlijk. Maar als we kans willen maken om te winnen in Brussel, zullen we nog beter moeten zijn dan tegen AA Gent. Nog beter en ook negentig minuten lang." De vraag zal vooral zijn wie het meeste druk voelt. De leider die zijn voorsprong wil behouden of de achtervolger die zijn achterstand moet inhalen? "Je kan het van beide kanten bekijken. Ik persoonlijk voel elke training druk. Net zoals ik elke training druk leg bij de spelers. Dat moet ook bij een topclub. Maar het is niet gemakkelijk om vanaf dag één tot nu op kop te staan en te blijven. Nu, ik wil zondag absoluut winnen. Dat zou fantastisch zijn. Niet alleen omdat het twintig jaar geleden is. Geschiedenis is mooi, alleen hebben wij een groter doel." De titel dus.

Leko hoedt zich om te focussen op individuele spelers, maar gaf wel aan dat Lazar Markovic iemand is om voor uit te kijken. "Liverpool betaalde vier jaar geleden 29 miljoen euro voor Markovic. Dat zou nu eigenlijk al 50 tot 60 miljoen zijn. Ik denk niet dat iemand zo dom was om toen te veel te betalen voor hem. Dat wil zeggen dat hij een speler is die de Belgische competitie overstijgt. Maar dat wil dan weer niet zeggen dat we schrik moeten hebben van hem. Anderlecht is meer dan Markovic. Anderlecht is ook Teodorczyk, Morioka, Sels, Dendoncker, Obradovic. Gerkens ook. Ik ben blij voor hem. Een jonge Belgische speler die het vorig seizoen samen met mij bij STVV goed gedaan heeft en nu ook getoond heeft dat hij bij een grote club belangrijk kan zijn. Mooi om zien."

En uiteraard is er ook Trebel die terugkeert uit schorsing. "Dat is misschien jammer voor ons, maar wel goed voor het voetbal. Al heeft hij de laatste maand niet meer gespeeld, dan kan dan weer goed zijn voor ons. (glimlacht) Dat zal ik je na de wedstrijd weten te zeggen. Maar het is zeker iemand die belangrijk is voor Anderlecht. Met zijn persoonlijkheid en kwaliteit. Eén van hun sleutelspelers."

Op de slotvraag van een collega die wilde weten of Anderlecht de enige overgebleven titelkandidaat was, moest Leko eens grijnzen. "Gent heeft vorige week gewonnen van Club Brugge en twee weken geleden van Anderlecht. Dan denk ik dat zij samen met ons titelkandidaat zijn."