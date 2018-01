Leko vreest na voorbeeld Antwerp: “We hebben zorgen”

Tomas Taecke

24 januari 2018

14u56 1 Jupiler Pro League Dat Antwerp vorige zondag bewees dat Club Brugge toch niet onoverwinnelijk is, baart Ivan Leko zorgen. Club pakte dan wel nog een punt op de Bosuil, toch is de Kroaat op zijn hoede: “We moeten snel oplossingen vinden."

Antwerp bracht Club Brugge aan het wankelen en dat is niet naar de zin van Ivan Leko. Die loofde de voorbije dagen dan wel de weerbaarheid van zijn team, toch is er volgens de coach van blauw-zwart werk aan de winkel: “De match kon makkelijk op 3-0 geëindigd zijn”, aldus Leko. “We hebben zorgen en moeten snel oplossingen vinden. Iedereen moet eerlijk zijn dat dit niet goed was. Of Antwerp nu getoond heeft hoe we af te stoppen zijn? Ja, eigenlijk wel. We zullen ons beter moeten voorbereiden. Individuele kwaliteit: dat is Neymar of Messi. Wij moeten als team strijd leveren van de eerste tot de laatste minuut. Anders is kwaliteit maar niets." (lees hieronder verder)

Gelukkig staat KV Oostende niet te boek als een club die op karakter en met ‘lelijk’ voetbal punten behaalt: “Dat klopt, maar ze schieten per match wel twintig keer naar doel. Dat is ongelooflijk veel. Ze hebben veel talent en individuele klasse. Gano, Zivkovic, Siani, Jali, Berrier,… Dat is een ploeg voor play-off 1."

Leko recupereert Limbombe, maar moet deze keer de geschorste Denswil missen: “Decarli zit in de selectie en dus is hij klaar om te spelen. Of hij negentig minuten aankan, moet blijken. Met Simons en Cools, of een ander systeem met vier verdedigers, hebben we mogelijkheden zat."