Leko voor Slag om Vlaanderen: “Niet bezig met problemen van Gent” Tomas Taecke

21 september 2018

14u39 0 Jupiler Pro League De knop is omgedraaid: Club Brugge is volgens Ivan Leko klaar om nog eens te winnen in Gent, iets wat blauw-zwart vorig seizoen niet gelukt is. De Kroaat is naar eigen zeggen niet bezig met de problemen van AA Gent - en bij uitbreiding van Anderlecht en Standard: “Zij blijven allemaal titelkandidaten.”

Na de ontgoochelende afloop van de match tegen Borussia Dortmund richt Club Brugge zich opnieuw op de competitie. Daarin trekt het zondag een eerste keer dit seizoen naar AA Gent, dat vorig jaar in drie van de vier onderlinge duels aan het langste eind trok: “Dortmund ligt achter ons”, aldus Leko. “We hebben er nog twee woorden over gezegd en ons dan op AA Gent gericht. Jammer van het resultaat, maar we hebben een heel goeie match gespeeld. Die van zondag zal even intensief zijn en is ook belangrijk: ik wil zien hoe mijn ploeg de snelle switch kan maken na een topmatch in de Champions League.”

Club speelde dinsdag uitstekend en is al vroeg in het seizoen op dreef. Dat kan met uitzondering van Racing Genk niet van de andere G5-clubs gezegd worden, die Leko voor het seizoen allen tot de titelkandidaten rekende: “Dat is nog steeds zo. Ze hebben zoveel kwaliteit en goeie trainers. Ik ben eigenlijk niet bezig met de problemen van Gent en ook Anderlecht en Standard. Gisteravond was ik de grootste supporter van de Belgische clubs in Europa.”

Club kan zondag geen beroep doen op Kaveh Rezaei, maar zag wel hoe Marvelous Nakamba zijn rentree vierde op de groepstraining: “De match van zondag komt voor hem (en wellicht ook Mata, red.) nog te vroeg, maar het is heel goed nieuws dat er nog extra kwaliteit op komst is.”