Leko vol vertrouwen naar Genk: "Ik verwacht een sterk Club" Wouter Devynck

26 april 2018

15u49 5 Jupiler Pro League Rekenen wil hij niet meer doen, maar geloven doet Ivan Leko des te meer. In de titel uiteraard, maar ook in winst op het veld van RC Genk. "Na de competitie stonden we 23 punten voor, dat zegt toch iets."

Voor de bijgelovigen onder ons: Club heeft al zeven wedstrijden niet meer verloren op vrijdagavond. Voor de statistici onder ons: het is al van september 2014 dat Club nog eens punten kon rapen in Genk en het is al van februari van dat jaar geleden dat het er nog eens kon winnen.

Het is allemaal niet aan Ivan Leko besteed. "Dat we het op Genk niet gemakkelijk hebben de laatste jaren, is een feit. Het is een goede ploeg, een voetballende ploeg ook, die genoeg kwaliteit heeft om tegen iedereen te winnen. Maar we moeten niet focussen op het verleden. Het is aan ons om daar te proberen spelen als was het een thuismatch, met dezelfde grinta en ambitie. Meestal is het een open wedstrijd tussen ons. Omdat we beide als doel hebben om één keer meer te scoren dan de tegenstander. Ik geloof dat dat ons dat ook morgen kan lukken."

Ondanks dat Genk in play-off 1 uitstekend voetbal op de mat legt en ook resultaten haalt. "Ik herinner me dat iedereen voor het seizoen zei dat Genk beter was dan Club. Dat betekent dat die ploeg gemaakt was om kampioen te spelen of toch minimum in de top drie te eindigen. Waarom hen dat niet gelukt is, is een ander verhaal. Maar toch hebben we in de reguliere competitie 23 punten meer gepakt dan Genk. Dat zegt toch iets. Namelijk dat wij sterk genoeg zijn om op elk veld in België iets te halen."

Nadeel is wel dat Genk met Clement nu over een coach beschikt die blauw-zwart door en door kent. "Dat kan effectief een nadeel zijn voor ons. Bovendien heeft Philippe ook al veel ervaring opgedaan met de play-offs, net doordat hij er met Club zoveel keer aan deelgenomen heeft. Hij heeft wel zijn vaste systeem, maar in die twee matchen die hij tegen ons speelde, heeft hij zijn ploeg toch goed aangepast aan ons voetbal. We weten niet hoe hij deze keer zal spelen."

Al maakt dat voor Leko weinig uit. "Ik heb genoeg respect voor de tegenstander, maar ik geloof vooral in mijn ploeg. En ik moet niet verwijzen naar die competitiematch in Genk die we verloren (met 2-0, red.). Dat was door een gebrek aan efficiëntie. Ik moet ook niet spreken over energie en motivatie. Dat zou dom zijn van mij. We staan op kop met zeven punten voor op vijf wedstrijden van het einde. Als een trainer dan iemand moet motiveren, dan is dat verloren tijd. Iedereen wéét hoe belangrijk deze match is. Ik verwacht een sterk Club met veel grinta en winnaarsmentaliteit."

Dat niet meer aan het rekenen zal slaan of met een kampioenenviering in het hoofd zal zitten. "Daar is niet over gesproken deze week. Allleen over Genk, Genk en Genk." Op de vraag van een collega of dit een sleutelwedstrijd kon zijn, antwoordde de Kroaat in zijn gekende stijl. Zeker, zoals elke volgende match een sleutelwedstrijd kan zijn.» Een gelijkspel zou niet eens een slecht resultaat zijn, maar daar wil Leko niet over nadenken. "Ik ga niet tevreden zijn met een gelijkspel. Omdat dat in mijn karakter zit en in het DNA van Club Brugge. We zullen achteraf wel zien of we er tevreden mee moeten zijn of niet."