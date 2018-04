Leko vol vertrouwen: “Club zal er staan in échte topmatch” Tomas Taecke

18 april 2018

15u02

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League En of Ivan Leko blij is dat Club Brugge na twee moeilijke uitmatchen opnieuw in het vertrouwde Jan Breydel aan de slag mag. De Kroaat gelooft dan ook dat zijn team na twee verliespartijen zal reageren: “Natuurlijk zijn we nerveus na twee nederlagen, maar we zullen sowieso een sterke match spelen."

Een geprikkeld Club Brugge, gesteund door 30.000 uitgelaten fans. Dat volstaat voor Ivan Leko om te geloven dat blauw-zwart morgen na twee nederlagen opnieuw zal aanknopen met een overwinning: “De goesting is enorm groot", aldus Leko. “In Gent en Anderlecht wilden we het allemaal veel te mooi doen. Nu is het ‘dé moment’. Het is een belangrijke match tegen een goeie tegenstander. We staan voor een topwedstrijd die we willen winnen."

Club scoort moeilijk. Eén doelpunt in drie play-offwedstrijden, de strafschop van Refaelov tegen Genk: “Als je geen drie of vier mensen in de box hebt, kan je niet scoren. In de laatste matchen mikten we op controle en balbezit, maar daardoor misten we lopende mensen in de box. De efficiëntie en het rendement ontbraken, terwijl dit nochtans onze sterkte was."

Vijf procent extra

Hein Vanhaezebrouck meende gisteren dat Club toch wat nerveus wordt nu Anderlecht hen op de hielen zit: “Ik ben kalm en weet dat we morgen een sterk Club Brugge zullen zien. We zullen er staan. Natuurlijk zijn we wat nerveus na twee nederlagen. Als ik een wedstrijdje op training verlies, is dat niet anders. Maar dan moet je reageren en dat is wat we zullen doen. Met extra grinta en ambitie. Iedereen moet vijf procent extra geven. Twee keer op rij verliezen is pijnlijk, maar morgen zullen we sowieso een sterke match spelen."