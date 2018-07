Leko versus Preud'homme vanavond in Supercup: de prelude van het nieuwe voetbalseizoen Frank Dekeyser en Tomas Taecke

22 juli 2018

12u05 2 Jupiler Pro League Veel eer of prestige is er niet aan verbonden, toch staan titelfavorieten Club Brugge en Standard voor een interessante eerste krachtmeting in de Supercup - de prelude van het nieuwe voetbalseizoen. De landskampioen of de bekerwinnaar: wie zet het seizoen in met een overwinning, een trofee en een goed gevoel?

1. HOE BELANGRIJK IS SUPERCUP VOOR HEN?

Eerder test dan prestigeduel

Terwijl Standard de trofee vier keer won en vier keer verloor, is blauw-zwart recordhouder met 14 gewonnen Supercups en drie nederlagen. Toch is de minst prestigieuze trofee in België nooit een hoofddoelstelling, maar eerder een test voor de Bruggelingen. Die hebben weinig boeiende oefenwedstrijden achter de rug, omdat Leko niet één keer zijn typeploeg liet opdraven in de oefencampagne. Vanavond is dat min of meer wel het geval en dus kondigt de eerste van wellicht minstens vijf ontmoetingen met de Rouches zich aan als een mooie generale repetitie voor de start van de competitie. Het kleinood laat de fans voorlopig koud: er zullen maximaal 12.000 supporters aanwezig zijn - om maar te zeggen dat men in Brugge niet echt wakker ligt van de Supercup.

Vertrouwen tanken voor Gent

Ze zien het als een test voor de openingswedstrijd van volgende week tegen AA Gent. De match van vanavond is de laatste keer dat de Rouches iets kunnen uitproberen - op Celtic begonnen ze bijvoorbeeld in een 3-5-2-opstelling. Michel Preud'homme kiest in principe voor zijn typeploeg, zonder de afwezigen Ochoa en Carcela. Echt veel belang hechten ze in Luik echter niet aan de Supercup. 't Is een trofee, maar een goede start van de competitie vinden ze in Luik belangrijker. Niet meteen achter de feiten aanhollen. Ze willen volgende week vrijdag tegen AA Gent met een goed gevoel beginnen. Een degelijk resultaat kan daarvoor zorgen.

2. HOE VER STAAN BEIDE CLUBS ÉÉN WEEK VOOR COMPETITIESTART?

Klaar voor zorgeloos begin

Club hoeft anders dan vorig seizoen niet aan de bak in de Europese voorrondes en kon dus rustig opbouwen richting de competitiestart. Op fysiek vlak werd de pees er stevig opgelegd na de komst van Eddie Rob - vertrouweling van Leko die de spelers deze zomer conditioneel tot het gaatje laat gaan. Club begon allesbehalve van nul en dat doet vermoeden dat het in de competitie - net als vorig seizoen en mede door het programma (Eupen, Moeskroen en Kortrijk) - een zorgeloze start zal nemen. Olympia is dezer dagen allesbehalve een duiventil, toch is er plaats voor de nodige verfrissing. Zo zullen zeker Limbombe en Wesley en mogelijk ook Diaby en Denswil de club verlaten. Alleen voor de beresterke Wesley zoekt de club nog een vervanger, en dus mag gesteld worden dat de Bruggelingen min of meer klaar zijn om de competitie aan te vatten. Dat moet vanavond - tenzij Leko ook nu nog voor een mix van basisspelers en invallers kiest - ook blijken in de eerste serieuze wedstrijd van het seizoen.

Puffen, zuchten, zweten

Standard is nog zoekende. Naar de goede vorm, naar de beste opstelling, de beste veldbezetting. De spelers moeten de ideeën van Michel Preud'homme en Emilio Ferrera nog leren omzetten in de praktijk. Er is in de voorbereiding hard getraind. Meerdere trainingssessies per dag, soms nog gevolgd door een oefenwedstrijd. Puffen, zuchten, zweten. Op fysiek vlak werden de puntjes op de i gezet - vorig seizoen hoorden ze conditioneel gezien bij de slechtste ploegen in eerste klasse -, en ook tactisch proberen Preud'homme en Ferrera dingen te veranderen. Maar zoiets vraagt tijd. Vandaar dat er binnen de club geen paniek is over de mindere voorbereiding. Enkel de beslommeringen rond Edmilson en Carcela zorgen voor onrust bij de Rouches. De ene pakte extra vakantie zonder toestemming, de andere is nog steeds niet terug omdat hij een financieel aantrekkelijker contract wil. Tot frustratie van het bestuur, tot irritatie van de spelersgroep - die in principe nog wordt uitgebreid met een nieuwe diepe spits.

3. NAAR WIE MOETEN WE UITKIJKEN?

Letica, Schrijvers en Groeneveld in basis

Club telt met Letica, Schrijvers, Groeneveld, Rits, Mata en Peres voorlopig zes nieuwkomers, waarvan vooral de eerste drie in aanmerking komen voor een basisplaats bij de start van het seizoen. Schrijvers liet zich in de voorbereiding gelden en maakt - zeker door de transferbeslommeringen rond Wesley en in mindere mate Diaby - een grote kans om als tweede, hangende spits te starten in het 3-5-2-systeem van Leko. Het is afwachten of de Limburger zich straks kan doorzetten in Brugge nadat hij 'zijn' Genk via een achterpoortje verliet. Ook naar doelman Letica is het uitkijken. De Kroaat werd in de voorbereiding weinig op de proef gesteld, maar kan hij straks voor standvastigheid zorgen onder de lat bij Club? Rits en Peres starten als back-ups voor respectievelijk Vormer/Vanaken, Denswil en Diatta, terwijl Mata zijn concurrent Cools pas vanaf oktober het vuur aan de schenen kan leggen. De jonge Baiye en Openda deden het als 'trainees' goed in de voorbereiding: krijgt er straks eindelijk nog eens een jeugdspeler van Club de kans om zich in de kijker te spelen?

Kan Edmilson bevestigen?

Uitkijken is het in eerste instantie naar 'Polo' Mpoku. Hij kende wél een goede voorbereiding na zijn mindere tweede seizoenshelft. Mpoku is verlost van allerlei kwaaltjes en lijkt klaar voor de start. Hij blijft een extra troef op stilstaande fases met zijn traptechniek en hij is een van de leiders van de groep. Voorts wordt er veel verwacht van nieuwkomer Miangue. De belofteninternational heeft ervaring opgedaan in Italië. Hij wordt in principe de vaste linksachter. Daar heeft hij ook de troeven voor. Defensief sterk, een goede voorzet in de voeten, een groot loopvermogen. En natuurlijk is er nog Junior Edmilson. Kan hij zijn uitstekende play-offs van vorig seizoen bevestigen? Of zit hij toch te veel met een transfer naar het buitenland in zijn hoofd?

4. WELKE INDRUK LAAT DE COACH?

Ivan Leko : g ebeten om nóg beter te doen

Wie denkt dat Ivan Leko teert op de successen van vorig seizoen, heeft het fout. De Kroaat staat zo mogelijk nog gemotiveerder op het oefenveld, waar hij zijn kampioenenmakers de voorbije weken weer meenam naar de basis en ook de nieuwkomers heel gepassioneerd van zijn filosofie en spelsysteem trachtte te overtuigen. Leko beloofde dat Club nóg 15 procent beter zal zijn dit seizoen, maar is op zijn hoede voor Anderlecht en Standard - zij die volgens de Kroaat over de beste trainers in België beschikken. Club-Standard is ook een eerste keer Leko-Preud'homme, de twee trainers die Club de titel schonken lijnrecht tegenover elkaar.

Michel Preud'homme : g edreven, passioneel, ambitieus

Gedreven. Preud'homme kwam met een duidelijk plan terug naar Standard: hen opnieuw laten aansluiten bij de Belgische top. Niet éénmalig, hij wil stabiliteit. De veldtrainingen laat MPH grotendeels over aan Emilio Ferrera, een vertrouwenspersoon. Preud'homme volgt alles vanop een afstand, zonder de voeling met de groep te verliezen. De voorbereiding zag hij als een voorbereiding op "een volledig seizoen". De passie, het ambiteuze en het charisma is MPH alleszins nog niet kwijt.