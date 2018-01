Leko toont zich nederig: "We hadden misschien dag te weinig recuperatietijd, maar AA Gent heeft verdiend gewonnen" Manu Henry

28 januari 2018

17u05 16 Jupiler Pro League Geen twaalfde opeenvolgende competitiematch zonder nederlaag voor Club Brugge. In de Ghelamco Arena tegen AA Gent kwam er een einde aan die imposante reeks (2-0). Dat het er vandaag eigenlijk nooit inzat, beseft ook Ivan Leko. De Club-coach toonde zich dan ook nederig. “AA Gent verdiende te winnen.”

“Ik heb vandaag niet het goede Club Brugge gezien”, stak Leko van wal na afloop. “We waren op collectief vlak niet fris genoeg. We hadden misschien een dag te weinig om te recupereren na de match van donderdag. Gent had problemen in het begin, maar daarna vonden wij geen oplossing aan de bal. Het is al de tweede uitmatch op rij dat wij het moeilijk hebben tegen een bepaalde manier van voetballen. De twee doelpunten vielen ook op stilstaande fases. Dat is jammer. Vandaag waren we gewoon niet goed genoeg." (lees hieronder verder)

"Duels, power en grinta"

“Gent verdient de overwinning” was de Kroaat eerlijk. “Zij waren scherper en beter in de duels. Het was geen champagnevoetbal van AA Gent, maar het was wel heel efficiënt. Er was bij hun veel beweging en individuele kwaliteit voorin. Als er geen ruimte is voor collectief voetbal, moet je beginnen met duels te winnen. Vervolgens kan je met vertrouwen opnieuw gaan voetballen. Maar alles begint met duels, power en grinta. De tweede bal was bijvoorbeeld bijna nooit voor ons vandaag."

Reden tot paniek is er bij de Club-coach zeker niet. "Dit is geen drama. In Gent kan je nu eenmaal verliezen. Het is een leerproces voor ons. We moeten nu alles goed analyseren en dan op naar de halve finale van de beker."