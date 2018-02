Leko steunt Vanhaezebrouck na terugzetting Deschacht: "Als iemand mentaal niet klaar is, begrijp ik de beslissing"



Tomas Taecke

16 februari 2018

15u13 0 Jupiler Pro League Hoewel hij zich niet met de interne keuken bij Sporting Anderlecht wenst te bemoeien, kwam Ivan Leko vanmiddag kort terug op het incident rond Olivier Deschacht: “Als iemand mentaal niet klaar is, begrijp ik dat je die naar de B-kern, C-kern of F-kern stuurt."

Op zijn wekelijkse vooruitblik op de wedstrijd nam Ivan Leko kort de tijd om de rel rond Olivier Deschacht te bespreken. De Kroaat liet uitschijnen dat hij in een vergelijkbare situatie ook Timmy Simons disciplinair zou schorsen: “Iemand als Timmy is een voorbeeld voor deze generatie en zal dat over twintig jaar nog steeds zijn. Maar als een trainer, de staf of de club denkt dat iemand op mentaal vlak niet klaar is, begrijp ik dat je die naar de B-kern, C-kern of zelfs F-kern stuurt. Dat is normaal."

Anderlecht (en Charleroi) liet de voorbije weken flink wat punten liggen, terwijl Club naliet te profiteren: “Wat Anderlecht doet, is mijn probleem niet. Concurrenten die punten verliezen, dat is mooi meegenomen, maar ik zie enkel onze 2 op 6. Persoonlijk ben ik daar niet goed van. In de laatste twee matchen verdienden we zes op zes. We hadden altijd moeten winnen. Het puntenverlies van Anderlecht en Charleroi is een cadeau, maar we moeten onze focus behouden. Wil je een prijs pakken, dan moet je niet naar de anderen kijken. Daarmee bezig zijn zou dom zijn en we zijn niet dom. Het vertrouwen is er nog steeds. We zijn enorm gemotiveerd om opnieuw te bewijzen dat we totaal niet in een crisis verkeren."