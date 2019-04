Leko speelt geen ‘verstoppertje’: “Wie blij is met derde plaats, draagt een masker” Tomas Taecke

19 april 2019

15u07 0 Jupiler Pro League “Op 19 mei willen wij de beste zijn”, klinkt het al wekenlang bij Ivan Leko. De Kroaat spreekt klare taal, anders dan in Luik of Genk: “Wij zijn eerlijk tegenover onze supporters.”

Hoogspanning in de play-offs, waar de top vier elkaar dit weekend in de ogen kijkt. Terwijl Standard en Genk de favorietenrol doorschuiven, steekt Ivan Leko zich niet weg: “Kampioen zijn op 19 mei, dat is ons objectief. We willen de beste zijn en spreken dit dan ook uit. De anderen mogen doen wat ze willen. Wij zeggen wat we moeten zeggen, dat is de manier waarop wij het al twee jaar doen. We zijn eerlijk tegenover onze supporters. Wie zegt dat hij superblij zou zijn met de derde of vierde plaats, zet een masker op.”

Club moet absoluut winnen op de Bosuil om zijn titelkansen gaaf te houden: “Het was een pijnlijke nederlaag in Genk, zeker en vast. We waren niet goed, niet scherp en daardoor hebben we verloren. Dat het uiteindelijk geen penaltyfout was van Brandon, is zeer spijtig. Achteraf komen altijd de verontschuldigingen. Het was een sleutelmoment. Wie weet heeft dit ons één of drie punten gekost. Dan is het een kwestie om snel om te schakelen na de match. De situatie is dezelfde gebleven. Je moet gewoon je eigen wedstrijden winnen. Met Genk, Standard en Antwerp zijn er nog drie concurrenten, maar die spelen ook nog allemaal tegen elkaar en zullen ook nog punten verliezen.”

Afwachten of Leko wijzigt aan zijn basiself, die de voorbije vier wedstrijden aan de aftrap kwam. Zo klopt Danjuma steeds harder op de deur: “Misschien speelt hij. Als we écht top zijn, maakt met of zonder Danjuma evenwel niet zo’n heel groot verschil - dat hebben we gezien in onze eerste drie matchen. In Genk waren we niet top, we zullen zien. Of ik Amrabat de voorkeur geef op Rits? Mats heeft één mindere match gespeeld en was acht of negen maanden in topvorm. Ik moet rationele keuzes maken - de besten zullen spelen.”