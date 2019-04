Leko spaart spelers niet in kleedkamer in Genk: “Berge is twee meter groot en hij dribbelt jou?” XC

16 april 2019

Daags na elke play-off 1-wedstrijd pakt Club Brugge uit met een filmpje met beelden achter de schermen. Ook na de 3-1-nederlaag tegen leider Racing Genk plaatste blauw-zwart een video op de sociale media. De hoofdrol was wederom weggelegd voor trainer Ivan Leko, die zijn spelers tijdens de rust niet spaarde. “Ze maken ons af in de duels. We zijn bang om vooruit te voetballen, het is niet te geloven. Siebe (Schrijvers, red.), voor wie ben je bang? Ik wil het nu horen”, riep de Kroaat. “Eén tegen één winnen we geen enkel duel. Mats (Rits, red.), je wint geen duels. Hans (Vanaken, red.), je wint geen duels. Berge is twee meter groot en hij dribbelt jou?” Kijk hieronder naar de stevige speech van Leko.

