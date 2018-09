Leko richt zich op Brugse derby: “Bekeruitschakeling is einde van de wereld niet” Tomas Taecke

28 september 2018

14u43 0 Jupiler Pro League Twee dagen na het debacle in Deinze toonde Ivan Leko zich vanmiddag al gemoedelijker. Daar waar hij zijn spelers woensdag de volle laag gaf, richt hij zich nu liever op de matchen tegen Cercle Brugge en Atlético Madrid: “Ik heb mijn conclusies getrokken, maar nu gaan we door.”

“Deinze is voorbij”, wou Ivan Leko vanmiddag snel door naar de orde van de dag - de stadsderby tegen Cercle Brugge van morgenavond: “We hebben onze analyse gemaakt en weten waarom gebeurd is wat gebeurd is. Het is niet het einde van de wereld. Morgen is er een nieuwe match. In de competitie en in de Champions League hebben we al bewezen dat ons voetbal goed en zelfs heel goed is. We zijn ambitieus en willen ook tegen Cercle en Atlético hetzelfde brengen zoals in de eerste helft tegen Dortmund of de tweede helft op Gent. De pijn was woensdag enorm, maar dat maakt niet uit. Het is voorbij, nu willen we alleen maar beter worden.”

Dat ook Anderlecht en Standard sneuvelden, verandert weinig voor Leko: “De beker was voor mij zeker een prioriteit, maar we kunnen er niets meer aan veranderen. Ik heb mijn conclusies getrokken en we gaan door. Anderlecht en Standard hebben hun eigen verhaal. Dat ook zei sneuvelden, interesseert me niet. Nu denken we aan Tormin, Bruno en de andere spelers van Cercle.”

Leko kan zaterdag nog steeds geen beroep doen op Kaveh Rezaei, die wellicht ook de Europese match in Madrid zal moeten missen. Op de geblesseerde Baiye na is de ganse kern helemaal fit.