Leko over terugkeer met Club naar STVV: “Ik heb na alle heisa niet de behoefte om het voetbal naast me neer te leggen” DMM

26 oktober 2018

14u43 1 Jupiler Pro League Club Brugge trekt komend weekend naar Stayen. De kampioen van vorig seizoen komt daarbij uit tegen Sint-Truiden. Voor coach Ivan Leko een terugkeer naar de ploeg waarvoor hij twee jaar geleden een uitstekende passage kende.

Drie punten achterstand op Racing Genk. Dat is de kloof die Club Brugge moet dichtfietsen om weer aan de eerste plaats in het klassement van de Jupiler Pro League te snuffelen. Club begint daarmee door best zelf te winnen op het veld van Sint-Truiden. Altijd een moeilijke verplaatsing, weet coach Ivan Leko op de persbabbel vooraf, zeker na vier duels op rij zonder overwinning. De Kroaat liet zijn licht schijnen op de wedstrijd én op het veelbesproken kunstgrasveld op Stayen.

“Zoals iedereen weet, is Sint-Truiden een ploeg die speelt met veel passie. Ze bewegen veel en zijn zeer actief. Op Stayen heerst ook altijd een echte voetbalsfeer die vaak mooie wedstrijden oplevert. Ik kan moeilijk inschatten of het synthetisch veld een voor- of nadeel is. Dat zal na de wedstrijd blijken. Kunstgras laat toe om technischer te spelen. Het is op die manier heel specifiek voetballen, het is zo bijna een andere sport.”

Verder kwam de Kroaat nog eens terug op de heisa rond zijn mogelijk aandeel in de fraudezaak rond spelermakelaar Dejan Veljkovic. “Ik heb niet de behoefte om het voetbal naast me neer te leggen. Deze sport is juist mijn passie en mijn leven. We zitten in een periode met veel matchen, dus nu is het moment om er te staan en net alles te geven. Kijk, iedereen leest de kranten. We wonnen al enkele wedstrijden niet meer en dat heeft zijn weerslag op de sfeer in de kleedkamer. Maar als je kijkt naar ons voetbal, onze tweede helft tegen Monaco... Dat moet vertrouwen geven. Uiteindelijk telt niet wat gisteren was, maar wat morgen komt.”

