Leko op zijn hoede: “Standard is favoriet tegen ons” Tomas Taecke

05 oktober 2018

15u03 0 Jupiler Pro League Enkele dagen na de behoorlijke prestatie tegen Atlético richt Club Brugge zich opnieuw op de competitie. Blauw-zwart trekt naar Luik, geen sinecure volgens Leko: “In eigen huis is Standard tegen elke Belgische club favoriet.”

“De match na de Champions League-wedstrijd is altijd belangrijk”, wist Ivan Leko vanmiddag. “Nu zullen we zien hoe sterk we zijn en hoe snel we kunnen omschakelen. Of Preud’homme extra gemotiveerd zal zijn tegen Club? Ik denk dat hij altijd enorm gemotiveerd is. Het is een échte winnaar. En het is normaal dat hij wat tijd nodig heeft, dat geldt voor elke coach. Het is echt niet nodig dat we over zijn kwaliteiten praten of eraan twijfelen. Ik ben ervan overtuigd dat de resultaten voor Standard zullen volgen. Zondag is Standard ook favoriet tegen ons. Dat zijn ze in eigen huis tegen elke Belgische club.”

Afwachten in hoeverre Leko zal roteren. En of hij Cools en Amrabat, die sinds de zeperd in Deinze op de tribune zitten, in ere herstelt: “Een speciale reden voor hun niet-selectie is er niet. Ik kijk naar wat mijn spelers brengen op het trainingsveld en neem beslissingen. Voor iedereen die naast de kern valt, is het een uitdaging om op training te laten zien dat ze beter zijn dan een ander.”

De selectie voor de Rode Duivels van Brandon Mechele was voor velen een verrassing, maar niet voor Leko: “Ik zie hem elke dag op training en dat al twee jaar. Hij is één van de beste verdedigers in onze competitie en was in de laatste matchen heel goed. De selectie is absoluut verdiend.”