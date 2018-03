Leko op zijn hoede: “Met deze zes ploegen is alles mogelijk”

Tomas Taecke

30 maart 2018

15u25 0 Jupiler Pro League Titelfavoriet Club Brugge heeft dan wel een goeie uitgangspositie, toch waant Ivan Leko zich aan de vooravond van play-off I allesbehalve zegezeker: “Geloof mij, ik maak geen enkele calculatie."

Eindelijk gaat het los. Na Standard-Charleroi van vanavond en Anderlecht-Gent op zondag trapt ook Club Brugge thuis tegen Genk op paasmaandag play-off I op gang. De gedoodverfde titelfavoriet kan op Poulain, Decarli en de geschorste Scholz na een beroep doen op een volledige spelerskern en dus is het vertrouwen groot bij Ivan Leko. Wél is de Kroatische waakzaam voor onderschatting of berusting, zo bleek vanmiddag op zijn persconferentie: “De feiten zijn tot dusver fantastisch: een recordaantal punten, de meeste goals, de jongste ploeg en het grootste aantal Belgen. Maar: dit behoort allemaal tot het verleden. Dat heb ik mijn spelers de voorbije drie weken ook duidelijk gemaakt."

Club telt dan wel zes punten meer dan de naaste achtervolger, toch wil Leko niet rekenen: “Ik ben vooral benieuwd of we nog progressie kunnen maken. Play-off I staat doorgaans voor veel stress, strijd, duels, maar weinig voetbal. Ik wil zien of we nog beter kunnen. En al de rest hou ik geen rekening mee. Anders verdwijnt de focus. We willen niet met andere resultaten bezig zijn. Met deze zes sterke ploegen is alles mogelijk. Geloof mij, ik maak geen enkele calculatie. Dom ben ik natuurlijk niet. Ik weet ook wel dat 20 of 21 punten voldoende zouden moeten zijn om kampioen te spelen, maar toch ga ik niet aan het tellen."

Club opent thuis tegen Genk, een wedstrijd die eerder dit seizoen op een gelijkspel eindigde: “We waren de betere ploeg en hebben meer kansen gehad. Het geluk en de efficiëntie ontbraken, toch is Genk een goeie ploeg die in balans is en over een goeie trainer beschikt. Het wordt sowieso een speciale wedstrijd”, aldus Leko.

Dat Poulain ten slotte nog enkele weken moet toekijken, betreurt de coach van Club: “Met hem erbij hebben we acht keer gewonnen en drie keer gelijk gespeeld. Dat wil toch iets zeggen, hé. Ik kan alleen maar hopen dat hij zo snel mogelijk terug fit is."