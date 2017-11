Leko: “Niet gepraat met Dennis, wél met Horvath" Tomas Taecke

14u45 2 BELGA Jupiler Pro League Ivan Leko leeft ontspannen toe naar de topper van zondag in Anderlecht. De coach van de Bruggelingen ziet Anderlecht als de grootste ploeg in België van de laatste jaren, maar dat betekent niet dat Club zich zal aanpassen: “We zullen alles wat we opgebouwd niet zomaar overboord gooien.”

Vlak voor de interlandbreak staat Club Brugge voor zijn eerste kraker tegen Anderlecht dit seizoen. Ivan Leko hoopt dat alles zondag op zijn plooi valt en Club na 19 jaar zonder zege eindelijk kan afrekenen met zijn uitcomplex in het Astridpark: “We spelen tegen de grootste club van België. Ze hebben traditie, wonnen de meeste titels de jongste jaren, enzovoort. In Brussel zijn zij altijd favoriet, maar ik geloof in mijn ploeg en ons voetbal. We kennen het palmares van de tegenstander en van hun trainer (Hein Vanhaezebrouck, red.), maar dat betekent niet dat we ons zullen aanpassen. We zullen niet speculeren op een mindere dag van hen, maar willen ons voetbal tonen. Dat voetbal is goed en ook fysiek behoren we tot de beste clubs in de competitie. We willen tonen dat we dit jaar wel sterk genoeg zijn om er iets te pakken en zullen niet alles wat we opgebouwd hebben zomaar overboord gooien."

Leko kan zondag een beroep doen op een volledig fitte spelerskern, al moet hij nog enkele knopen doorhakken. Hubert krijgt wellicht opnieuw de voorkeur op Horvath, maar het is nog de vraag of Dennis opnieuw het vertrouwen krijgt nadat hij vorige week bij zijn wissel meteen naar de kleedkamer trok: “Met Dennis heb ik niet meer gesproken. Iedereen die in het voetbal zit, kent de regels en weet wat je kan of mag doen. Iedereen heeft zijn karakter en ik zie graag bandieten op het veld, maar ze moeten wel goed spelen. Als iemand goed speelt, mag hij karakter hebben. Ik heb wel een probleem met iemand die niet goed speelt”, laat Leko voorlopig in het midden wie van zijn vier spitsen aan de aftrap zal verschijnen. “Met Horvath heb ik wel gesproken. Hij is een jonge doelman die goeie dingen heeft gedaan, maar ook foutjes heeft gemaakt. Je probeert als trainer de beste ploeg op te stellen en vorige week hoorde Hubert daarbij. We zullen zien. Of we een nieuwe keeper nodig hebben? Dit is geen vraag voor een trainer. We hebben vier doelmannen. Ook Ludo en Jens (Butelle en Teunckens, red.) zijn er nog steeds.”

Leko: "We worden vergeleken met Duitsland? Dat is mooi. Maar wij zijn een ploeg in opbouw, zondag is een nieuwe test" #AndClu pic.twitter.com/FTeJyLPZAS Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

BELGA