Leko mijmert over STVV: “Mijn beste jaar als coach” Tomas Taecke

15u11 0 BELGA Jupiler Pro League Wanneer Ivan Leko Sint-Truiden net onder Club Brugge ziet staan in het klassement, gaat zijn hart sneller slaan. De Kroaat is de club waar hij als hoofdtrainer definitief doorbraak aan de vooravond van het topduel tussen de nummer één en twee in de rangschikking nog niet vergeten: “Ik ben blij voor hen dat het zo goed draait”.

“Het is elke week op één of andere manier wel iets”, merkt Ivan Leko op over de wedstrijden van Club Brugge dit seizoen. Of blauw-zwart neemt het op tegen een gevestigde waarde in het Belgische voetbal, of de Bruggelingen staan voor een topduel in de rangschikking van het klassement. Zondag is dat tegen de verrassende nummer twee niet anders: “Of het was tegen Genk, Gent of Oostende, of het was tegen clubs als Antwerp of STVV die bovenin meedraaien”, grijnsde Leko vanmiddag. “Zondag spelen we een echt topduel. Als je op dit moment in de competitie tweede staat, dan heb je iets. STVV heeft team spirit en vecht voor elke bal. Aan ons om zondag te winnen en een nieuwe reeks op te starten.”

Leko is gelukkig in Brugge, maar is hij zijn periode op Stayen nog niet vergeten: “Ik ben heel blij voor de jongens dat het daar dit jaar zo goed draait. Vorig seizoen was ik er heel gelukkig. Het was mijn beste jaar als coach tot dusver. Of ik nog iets van mezelf zie bij STVV? Ik ben blij als ik zie dat ze zonder respect voor de tegenstander spelen, met heel veel lef en energie”.

Club moet nog even wachten op de rentree van Benoît Poulain, die al enkele dagen opnieuw met de groep traint. Mogelijk komt hij in aanmerking voor de match tegen Anderlecht. Jordi Clasie zou op zijn beurt dan weer na de match tegen STVV bij de groep kunnen aansluiten.

Photo News Poulain sukkelt al heel het seizoen met blessures.