Leko looft Limbombe: “Rode Duivel? Dat zou compliment zijn voor gans Club” Tomas Taecke

23 februari 2018

14u50 0 Jupiler Pro League Met de interlandbreak in zicht doet Anthony Limbombe er goed aan zich in de kijker te spelen. Ivan Leko ziet in de vleugelspits wel degelijk een alternatief voor Yannick Carrasco: “Zijn prestaties en rendement zijn enorm verbeterd”, aldus de Kroaat.

Veel nieuwe dingen had Clubcoach Ivan Leko in de aanloop van het duel tegen Standard vandaag niet te vertellen, wel was de Kroaat lovend over Anthony Limbombe. Eén week voor de start van de competitie liet Leko de vleugelspits nog uit de wedstrijdselectie, vandaag mag hij dromen van een selectie voor de Rode Duivels: “Als dat gebeurt, zou het een compliment zijn voor gans Club Brugge. In augustus moest hij als elke normale speler werken om zijn plaats af te dwingen, nu is hij kandidaat Rode Duivel. Of hij het verdient? Zijn prestaties en rendement zijn enorm verbeterd. Dit op een moeilijke positie, waar je zowel verdedigend je werk moet doen en aanvallend efficiënt zijn. Tot nu toe hebben we zelfs de beste Limbombe nog niet gezien. Er zijn momenten waarop ik zie dat er nog veel marge is. Hij is al veel constanter en heeft al getoond dat er een concrete kans is dat hij Rode Duivel wordt. Of hij het meeste progressie gemaakt heeft van al mijn spelers? Dat weet ik niet. Dion Cools bijvoorbeeld, waar was hij in de voorbereiding? Ook Mechele en Wesley zijn erop vooruit gegaan. En als je de laatste matchen van Vanaken ziet…”

Leko kan zondag geen beroep doen op de geschorste Nakamba, wél zijn Clasie en Vormer fit voor de match tegen Standard: “Hopelijk zien we snel weer de oude Ruud. Hij had wat mentale problemen na een zware periode en ook fysieke problemen. Net als Clasie heeft hij de laatste dagen goed getraind."