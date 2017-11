Leko kent zwakke plek van Zulte Waregem: “Rendement laag door defensie” Tomas Taecke

15u08 0 Photonews Jupiler Pro League Op zijn wekelijkse persbabbel gaf Ivan Leko vandaag te kennen dat Zulte Waregem, de tegenstander van Club in de twee volgende wedstrijden, vooral achterin te pakken is. Daarnaast zette de Kroaat ook de deur op een kier voor Ludovic Butelle: “Hij is opnieuw de oude."

Club speelt zondag in competitieverband tegen Zulte Waregem, volgende donderdag ook in de achtste finales van de beker de tegenstander: “Met die match zijn we nog niet bezig. Ik hou niet van rekenen. De focus ligt op zondag, iedereen moet opnieuw 120 procent zijn. Pas maandag zullen we ons buigen over de bekermatch." Leko volgde met aandacht de Europese match van Essevee in Nice: “We weten dat ze een play-off I-ploeg zijn. Ze hebben minder punten dan dat ze verwacht hadden, maar offensief zijn ze heel goed. Ze spelen dominant, maar daardoor nemen ze achterin veel risico’s. Daardoor is hun rendement te laag en minder hoog dan vorig seizoen."

De invallers van Club konden woensdag in Deinze ritme opdoen in een oefenduel achter gesloten deuren tegen KSV Roeselare. Onder hen Ludovic Butelle, die zijn eerste wedstrijd speelde sinds de voorbereiding: “Hij is goed bezig de laatste weken dus hebben we besloten hem een kans te geven. Een match is nog iets anders dan een training. Zijn situatie? Kijk, we hebben vier doelmannen en elke week speelt de beste. Ludo zal zeker de kans krijgen om nog te spelen. De laatste weken hebben we op training gezien dat hij klaar is. Hij is opnieuw de oude. We zien weer de beste Ludo."

Photo News Simon Mouton