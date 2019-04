Leko is nog een ‘believer’, Belhocine klaagt: “Hadden penalty moeten krijgen en vlak voor 1-0 grote fout op Verschaeren” ODBS

28 april 2019

21u21

Bron: Telenet Play Sports 0 Jupiler Pro League Club Brugge leeft nog in de titelrace. Na de soevereine Genkse uitzege in Gent en de afgekeurde goal van Wesley op slag van rusten, was de titel even heel ver weg voor Club. Maar dit mak Anderlecht is het ook niet gegund de Brugse rivaal een hak te zetten. Terwijl Belhocine naar de handsbal van Mata verwijst, houdt Leko er de moed in. “Zowel in het leven als in het voetbal moet je vertrouwen en geloof uitstralen. Dan kan alles, zeker in de play-offs.”

Ivan Leko was een tevreden coach. “Ik zag een goeie match van Club - vanaf minuut één. Wat dit seizoen lang niet altijd het geval was. Energie, pressing, goed voetbal: het was er allemaal. Ondanks dat we met onze rug tegen de muur stonden. Bij verlies bedroeg de kloof negen punten: het was hier alles of niets. Een dikke proficiat dus aan mijn spelers met deze erg verdiende zege.”

“Ik vind toch dat we in deze play-offs kwaliteit tonen. 13 op 18, dat is fantastisch. Het beste resultaat van Club in tien jaar play-offs”, aldus Leko met knipoog naar zijn bestuur dat hem weigerde te belonen met een opgewaardeerd contract na de titel van vorig jaar en de sterke Champions League-campagne dit seizoen. “Alleen had niemand verwacht dat Genk het ook zo fantastisch zou doen (de leider telt 15 op 18, nvdr). Maar zes punten met nog vier matchen te gaan, dat is speelbaar. Niet in de reguliere competitie, wel in de play-offs. We kunnen tegen elke ploeg winnen, zeker als we het doen met het geloof en vertrouwen van vandaag. Dan kan alles.”

RC GENK

Antwerp thuis

Club Brugge uit

Anderlecht uit

Standard thuis

CLUB BRUGGE

AA Gent uit

Genk thuis

Standard uit

Antwerp thuis

Belhocine: “Met opgeheven hoofd Jan Breydel verlaten”

Karim Belhocine hamerde op dezelfde nagel die Anderlecht al een heel seizoen lang in de muur probeert te kloppen. “In balbezit was het veel te pover. Te weinig beweging, slechte beslissingen van de man aan bal, te veel balverlies,... Daar is nog veel werk aan. Toch vind ik niet dat we ons hier iets te verwijten hebben. Wij zijn een ploeg die twijfelt, zij een die voluit voor de titel gaat. Ondanks dat wezenlijke verschil speelden wij toch op niveau, met een goeie organisatie en mentaliteit. We kunnen Jan Breydel met opgeheven hoofd verlaten.” In deze meer dan wrange Anderlecht-tijden, is dat inderdaad al heel wat.

De Anderlecht-trainer vond ook dat er niets af te dingen viel op de zege van Club Brugge, maar liet toch niet na nog even te wijzen op twee fases. “Voor die handsbal van Mata in de eerste helft hadden we een penalty moeten krijgen. En vlak voor de goal van Wesley werd er een grote fout gemaakt op Verschaeren.” Daar zijn we het dan weer niet mee eens: Mata, die op de grond lag, deed nooit een beweging naar de bal en raakte die ongewild met zijn steunarm. Lambrechts floot niet, de VAR greep niet in. En de zogenaamde fout op Verschaeren, die had werkelijk niemand gezien.