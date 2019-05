Leko: “Hoorde dat afgekeurde goal Vanaken geen buitenspel was. Dat zou de derde keer zijn in play-offs. En dat is veel te veel” YP/TLB

05 mei 2019

20u54

Bron: Play Sports, Proximus Sports 0

Club-aanvoerder Ruud Vormer kijkt al uit naar dé kraker van volgende week tegen Genk. “Nu moeten we gewoon doorgaan. We moeten proberen alles te winnen en dan zien we wel waar het schip strandt. Dat is de enige optie, we mogen niet meer morsen met punten. Vandaag was een hele belangrijke overwinning. Onze eerste helft vandaag was gewoon goed, de tweede was wat minder maar we hebben standgehouden. Volgende week wordt het een heksenketel tegen Genk. Het is een heel goed team, alles klopt gewoon bij hen. ‘Phil’ heeft ze heel goed neergezet, maar we kennen hun zwakke punten. We weten waar we hen pijn gaan proberen te doen.”

Ook Gouden Schoen Hans Vanaken trad zijn aanvoerder bij over Genk, maar begreep vooral niet waarop zijn 0-2 vandaag werd afgekeurd. “Ik kan dit moeilijk vatten. Die bal ging gewoon heel goed binnen, ik zie niet in wat Wesley daarbij verkeerd kon doen. Zoals ik het zag stond er niemand in de baan van de bal. Maar goed, bij de 1-1 hebben we ook dat ‘geluk’. We blijven gewoon verder ons ding doen en volgende week wordt een leuke wedstrijd. We zullen het hen niet cadeau geven en gaan er alles aan doen om te winnen. Je moet kunnen afzien in deze play-offs en we willen de titelstrijd graag weer helemaal opengooien.

Club-coach Ivan Leko deed niet de minste moeite om te ontkennen dat het lastig was voor zijn team vandaag. “Het ging moeizaam, ja. Dit was geen van onze beste wedstrijden. Winnen in Gent is altijd moeilijk, dat wisten we al, maar toch hebben we hier dit jaar twee keer gewonnen. Ik vond het een verdiende overwinning, maar makkelijk was het zeker niet. De eerste 30 minuten waren we iets te soft, maar toch chapeau voor mijn team. 16 op 21 is eigenlijk kampioenenkoers, maar Genk doet het ook goed. Volgende week staan de twee beste teams van België tegenover elkaar. Daar kunnen we laten zien wie de beste van de twee is. Chapeau voor Genk, maar ook mijn ploeg verdient felicitaties. Ik hoorde dat hun afgekeurde goal buitenspel was, maar die van ons niet. Het is al de derde keer dat de VAR tegen ons beslist in deze play-offs en dat is veel. Veel te veel, en dus zijn felicitaties voor die 16 op 21 zeker op hun plaats.”

Horvath na vreemde actie Derijck: “Zoiets doe je niet”

Ethan Horvath hield voor de vijfde keer in deze play-offs de nul. Knap van de Amerikaanse doelman, al had hij daar vandaag wel de hulp van de videoref bij nodig. Op aangeven van de man in het busje keurde ref Jonathan Lardot de Gentse gelijkmaker af in de tweede helft voor hinderlijk buitenspel van Brecht Dejaegere. Horvath mocht opgelucht ademhalen, vooral omdat hij de bal knullig in doel liet rollen. “Of het een flater was? Ik had misschien wel een steviger hand tegen de bal kunnen zetten, ja”, reageerde Horvath bij Proximus Sports. “Maar de goal werd afgekeurd, dus heel belangrijk is het gelukkig niet. We houden nu voor de vijfde keer in zeven matchen onze netten schoon en daar zijn we natuurlijk heel tevreden mee. Ik moet mijn verdedigers een pluim geven, want zij spelen prima play-offs. Die clean sheets zijn het resultaat van teamwork.”

Tijdens de topper kwam het ook nog tot een opvallend moment. Toen Horvath voor een vrijschop van AA Gent zijn muur probeerde op te stellen, kwam verdediger Timothy Derijck ostentatief in het zich van de Amerikaan staan. “Hij zei geen woord, maar probeerde me gewoon het zicht te belemmeren toen ik de muur wilde opstellen. Ik vond het bizar, je ziet zo’n zaken niet elke dag. Zoiets doe je niet, nee, maar als keeper moet je met elke situatie kunnen omgaan. Maar een daad van fair play was het niet.”