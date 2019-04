Leko: “Het had halverwege 0-5 of 0-6 kunnen zijn”, Vormer: “Ik dacht even: ‘Daar gaan we weer’” XC/DMM

04 april 2019

22u39

Bron: Play Sports 2 Jupiler Pro League ’t Is gebeurd. Club Brugge heeft voor het eerst sinds 1998 gewonnen op het veld van Anderlecht: 2-3. “Eindelijk. Heel mooi dit”, vertelde Ruud Vormer na afloop aan Play Sports.

“In mijn ogen is deze zege dik verdiend. We speelden fantastisch in de eerste helft. Na rust kwamen we onder druk te staan en kregen ze kansen. Ik dacht even: ‘Daar gaan we weer.’ Maar dan heb je Groeneveld, hij is een klasse apart. Dat zag je vandaag.”

“Wat er in de tweede helft gebeurde? We zakten veel te ver weg. Als je Anderlecht laat voetballen, heb je een probleem. In de eerste helft zetten we wél druk en dan wisten ze het niet meer”, vervolgde de Nederlander.

Club nadert na twee zeges op rij tot op één punt van leider Genk. “We zijn op de goede weg. Ik zei voor de play-offs al dat we in goede doen zijn. En de sfeer is prima, dat merk ik op training. Iedereen heeft zin in de play-offs.”

“En dat we hier voor het eerst sinds 1998 winnen? Ik werd er net zoals elke Club-supporter jaren mee geconfronteerd. Dat is nu gedaan. Een biertje is nu wel op zijn plaats, al moeten we er maandag opnieuw staan. Dan volgt de thuismatch tegen Standard.”

Rits: “Had er vertrouwen in”

Ook Mats Rits zag bij Play Sports een wedstrijd met twee gezichten. “Ik denk dat we het eerste halfuur goed gespeeld hebben. We kregen veel kansen en hadden daar misschien een goal meer uit moeten puren. Met 0-2 de rust induiken was een ideaal scenario, maar daarna moeten we eerlijk zijn en zeggen dat de tweede helft te zwak was. Anderlecht had na een halfuur zijn systeem omgegooid en daar hadden we het moeilijk mee.”

Waar Ruud Vormer het weer zag mislopen, bleef Rits vertrouwen houden. “Anderlecht deed het niet slecht met veel lopende mensen, maar dan weet je dat het knokken wordt. Ik had er vertrouwen in. Op training moeten we soms ook tien minuten de nul houden. Op zo’n momenten denk ik daar wel eens aan.”

Club komt nu op één punt van Racing Genk, maar Rits bekijkt het wedstrijd per wedstrijd. “Niet te veel vooruit kijken nu. We pakken zes op zes en dat is goed, maar tegen Standard moeten we gewoon weer winnen. Of ik nu ook een biertje ga drinken? Ja, dat denk ik wel.”

Leko: “Had halverwege 0-5 of 0-6 kunnen zijn”

Club Brugge-trainer Ivan Leko kon na de overwinning op Anderlecht z’n vreugde niet verbergen. “Dit is fantastisch. Geschiedenis”, klonk het na afloop bij Play Sports.

“Toen ik de kleedkamer binnenkwam, zag ik een glimlach bij iedereen. Alle supporters van Club zullen deze dag herinneren. Qua voetbal was het een speciale eerste helft. Een demonstratie. Het had 0-5 of 0-6 kunnen zijn. We kwamen hier duidelijk om te winnen. Ik ben zo trots. Iedereen voelt dat de connectie tussen spelers, staf en supporters fantastisch is.”

“Hoe ik de mindere tweede helft verklaar? Er was te weinig pressie. We speelden vanuit een organisatie, maar waren iets te passief. Er was ook die druk: 21 jaar zonder zege. Iedereen zat ermee in z’n hoofd om dat te doorbreken. Uiteindelijk is dit een fantastische dag voor de blauw-zwarte familie.”