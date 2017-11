Leko heeft keuze al gemaakt: “Onze doelman kan en zal een goeie match spelen” Tomas Taecke

14u53 0 Photo News Simon Mouton Ethan Horvath, Guillaume Hubert en Ludovic Butelle. Jupiler Pro League Geen Ethan Horvath, wél Ludovic Butelle in de wedstrijdselectie bij Club Brugge. De Fransman reist mee naar de Gaverbeek, waar hij tussen de palen verwacht mag worden: “Ik weet al wie zal spelen en heb veel vertrouwen in onze doelman.”

Daags voor de bekerwedstrijd tegen Zulte Waregem maakte Ivan Leko vanmiddag zijn selectie voor de partij bekend. Met Hubert, Butelle en Teunckens reizen drie doelmannen af naar Waregem, Horvath blijft op zijn beurt thuis: “Ik weet al wie zal spelen, maar geef nooit mijn ploeg prijs”, aldus Leko. “Voor mij is dit ook niet zo belangrijk. Nu hebben we een doelman nodig die ons stabiliteit biedt, die goed coacht en het team helpt. Ik heb veel vertrouwen in onze doelman die een goeie match kan en zal spelen. Of het een moeilijke beslissing was? Goh.. We hebben samen met onze staf de analyse gemaakt en beslist.”

Het is aannemelijk dat Butelle zijn rentree viert, wel is het opmerkelijk dat Horvath niet meereist naar Waregem: “We kunnen geen vier doelmannen meenemen. Hij is begonnen als titularis, speelt nu even niet, maar dat kan de volgende match alweer anders zijn. De plaats van derde doelman is ook iets anders. Teunckens is een jonge keeper, die al heel blij is met die derde plaats. Voor Ethan ligt dat anders.”

