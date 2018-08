Leko en Club klaar voor topper: “We zijn beter dan Anderlecht”

Tomas Taecke

24 augustus 2018

14u46 2 Jupiler Pro League Na enkele bewogen transferdagen richt Club Brugge zich vol op de eerste kraker van het seizoen. Met Rezaei en Amrabat erbij is blauw-zwart volgens Ivan Leko ‘compleet’: “Ik geloof dan ook dat we beter zijn dan Anderlecht”, meent de Kroaat.

Veel belangstelling vanmiddag op het perspraatje van Ivan Leko, hij die zag hoe Club Brugge één week voor het sluiten van de transfermarkt ongeveer 7 miljoen euro uitgaf voor twee nieuwkomers: “Ik heb geen zicht op de bedragen en hou me daar niet mee bezig”, aldus Leko. “Wel passen Rezaei en Amrabat perfect in ons plan. Ik ben heel blij met deze transfers. Nu begint het: zo snel mogelijk willen we op ons sterkst zijn, al zal dat pas in oktober of november het geval zijn." Of Rezaei zondag meteen beslissend kan zijn, valt af te wachten: “Hij kent onze competitie en ons voetbal. Anderzijds kan hij maar drie dagen meetrainen. We zullen zien wat we kunnen doen."

De eerste ontmoeting tussen ’s lands beste clubs valt opmerkelijk vroeg in het seizoen: “Club-Anderlecht gaat altijd over meer dan drie punten, maar de drie punten op zich kunnen we ook heel goed gebruiken. Het is één van de grootste matchen in onze Belgische competitie. Club-Anderlecht is een topmatch en dan willen we ook top zijn. Misschien komt de wedstrijd te vroeg voor beide ploegen, maar dat moeten we accepteren. Anderlecht is heel goed bezig, maar ook zij willen zien waar ze staan. Ik denk dat wij beter zijn dan Anderlecht en die match dus moeten kunnen winnen. Santini-Dimata? Twaalf goals in vier matchen is veel, maar we hebben genoeg om hen af te stoppen. We hebben een goeie analyse gemaakt, kennen hun profielen en weten wat we moeten doen. Letica? Ik denk niet dat hij na zijn fout extra zenuwachtig is. Het is een mooie uitdaging voor hem en voor de ganse ploeg. Ik verwacht een open match, met twee ploegen die dominant zullen willen zijn. Dat de intensiteit hoog zou zijn en er veel duels zullen worden uitgevochten, is alleen maar goed."