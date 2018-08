Leko en Club klaar voor eerste test: “Willen winnen mét mooi voetbal” Tomas Taecke

17 augustus 2018

14u48 0 Jupiler Pro League Na de veredelde oefenpotjes tegen Eupen, Moeskroen en Kortrijk staat Club voor een moeilijk tweeluik tegen rivalen Antwerp en Anderlecht: “Antwerp is dit jaar opnieuw een positieve verrassing voor mij”, is Ivan Leko op zijn hoede.

Club Brugge trekt zondag met het maximum van de punten naar Antwerp, een duel dat door de betrokken clubs en hun aanhang al wekenlang op de kalender aangestipt staat. Ook Ivan Leko ontkent niet dat blauw-zwart zondag voor het eerst écht op de proef gesteld zal worden: “Het is een eerste goeie test”, aldus de Kroaat. “De match in Antwerp is zonder twijfel de moeilijkste tot nu toe. In de eerste drie matchen waren ze opnieuw een positieve verrassing voor mij. Ze zijn sterk en hebben veel power. Het is een team van winnaars. Bovendien slikten ze nog geen enkele tegengoal. Antwerp heeft een goeie coach en de sfeer is uitstekend. Dit is een échte test.”

De filosofie van Leko staat haaks op die van Bölöni, toch wil die eerste zijn idealen niet overboord gooien aan de vooravond van wat zich aandient als een fysieke partij: “Vorig seizoen hebben we twee zware matchen gekend. Maar we hebben genoeg vertrouwen in onze eigen stijl. Ons voetbal is goed genoeg om het daar te brengen en te winnen. Ik heb respect voor de energie die Antwerp op het veld legt, maar ik geloof dat we er kunnen winnen mét ons mooi voetbal.”

Het einde van de transferperiode nadert, in Brugge is het huiswerk allesbehalve af. Zo is de club nog op zoek naar een verdedigende middenvelder, zeker nu Nakamba nog steeds op de sukkel is: “Ik tel nog steeds af. Nog twee weken”, zucht Leko. “Los van Nakamba hebben we een duidelijk plan voor ogen. Vorig seizoen ontbrak het ons aan power op het middenveld. Dat is waar we nog steeds op zoek naar zijn”. En ook de ploeg draait volgens Leko momenteel nog niet op volle toeren: “De voorbereiding was niet zo eenvoudig en ik denk dat onze ploeg nog wat tijd nodig heeft. We missen met Wesley, Diaby, Nakamba, Limbombe en Mechele vijf titularissen die er vorig seizoen wel bij waren. Ik heb in de voorbije matchen mooie dingen gezien, maar we zijn nog geen honderd procent. Nu willen we gewoon beter doen dan vorige week tegen Kortrijk.”