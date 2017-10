Leko en Club hopen goeie reeks door te trekken: "We willen nieuwe serie starten" Tomas Taecke

14u58 0 Photo News Jupiler Pro League Na de goeie reeks van voor de interlandbreak wil Club Brugge in Oostende de lijn doortrekken. Ivan Leko hoopt dat er na de onderbreking geen verslapping optreedt: "In een topclub moet je beseffen dat winnen normaal is."

Winst tegen KV Mechelen, Charleroi en AA Gent. Veel beter kon Club Brugge twee weken geleden de interlandbreak niet binnenstappen. Nu de Belgische competitie zich opnieuw op gang trekt, hoopt de Kroaat dat Club op hetzelfde elan doorgaat: "Soms komt een break op een goed of slecht moment, dat zullen we zondagavond wel zien", aldus Leko. "Zelfs als we enkele matchen op rij winnen proberen we de juiste analyse te maken. De zeges tegen Mechelen, Charleroi en Gent bewijzen dat we in goeie doen zijn, maar zondag willen we een nieuwe serie beginnen. In een topclub moet je beseffen dat winnen normaal is. We mogen dus niet al te snel tevreden zijn."



Michel Preud'homme stelde bij het begin van een nieuwe periode telkens targets voorop, maar daar wil Leko niets van weten: "Ik ben enkel bezig met de volgende match. We kijken niet naar het klassement, we dromen niet. Ik geloof niet in calculeren. Dan verlies je de focus en je energie. Als we fysiek en mentaal honderd procent zijn kunnen we tegen elke ploeg winnen en daar gaat het om."



Club kan in de Versluys Arena geen beroep doen op Benoît Poulain, die wellicht tot begin december opzij staat met een schouderblessure: "Heel jammer, want hij heeft persoonlijkheid én kwaliteit. We kunnen excuses zoeken en wenen dat hij geblesseerd is, maar het is beter dat we met anderen het goed proberen te doen. Decarli heeft de ganse week getraind en is terug. Hij heeft enkele goeie matchen gespeeld voor de onderbreking en daar ben ik blij om. Er zijn ook andere jongens op die positie die progressie boeken. Zo zien we German Mera elke dag beter worden."



Vooraleer Club naar Oostende trekt, komt de aartsrivaal uit Anderlecht in actie op het veld van KV Mechelen. "Een interessante match", zo weet Leko, die paars-wit voor het eerst onder Vanhaezebrouck in actie zal zien: "Ik hou van voetbal en dus zal ik kijken. Ik verwacht een interessante match. Anderlecht heeft de duurste ploeg en nu ook de beste trainer. We zullen zien wat dat geeft, maar wij zijn enkel met onszelf bezig. Ik heb vertrouwen in onze ploeg en staf en geloof dat wij op dit moment de beste ploeg van België zijn. We zullen er alles aan doen om dit te bewijzen. Mechelen-Anderlecht wordt interessant, maar voor ons is het vooral zondag tussen 18 en 20 uur in Oostende belangrijk."

BELGA

BELGA