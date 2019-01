Leko en Club Brugge onder druk: “Kloof met Racing Genk is té groot” Tomas Taecke

25 januari 2019

15u03 0 Jupiler Pro League ’t Is stilaan money time voor Club Brugge, wil blauw-zwart straks in de play-offs nog een deftige kans maken om zichzelf als landskampioen op te volgen. Dat beseft ook Ivan Leko aan de vooravond van de doorgaans pittige derby in Oostende: “Het verschil met Genk is enorm”, weet de Kroaat.

Op de manier waarop Club Brugge vorig seizoen kampioen is geworden, zo sluipt ook Racing Genk dit seizoen meer en meer weg van de concurrentie. In Brugge gaan de alarmbellen steeds luider af, zeker nadat de Genkenaars vorig weekend hun voorsprong konden uitdiepen. Nieuw puntenverlies is dus uit den boze, beseft ook Ivan Leko: “De druk is enorm, maar dat zal volgend weekend tegen AA Gent niet anders zijn. Als je daar niet mee kan omgaan, moet je een andere job zoeken. Tien punten... het verschil met Genk is enorm. De realiteit is dat we nu zes à zeven punten minder hebben dan dat we hadden moeten hebben. We moeten proberen de kloof kleiner te maken en dus kunnen we ons weinig puntenverlies veroorloven.”

Leko zoekt naar oplossingen: “Het verlies tegen Charleroi was pijnlijk, maar we hebben deze week goed gewerkt. Het lag niet aan de tactiek, want met dezelfde veldbezetting hebben we ook tegen Antwerp en Standard vlot gescoord. Of Oostende zich zal focussen op de bekermatchen tegen Gent? Tegen Club Brugge is elke ploeg altijd 200 procent gemotiveerd en dat zal nu niet anders zijn.”