Legear schenkt STVV de zege in non-match Tomas Taecke

Jupiler Pro League Een bijzonder slappe ontmoeting tussen STVV en KVO leek op een logisch 0-0-gelijkspel uit te draaien, maar daar besliste invaller Jonathan Legear anders over. De Luikenaar nam een geschenkje van Musona dankbaar aan en bezorgde Oostende zo net als tegen Club een nederlaag in de slotfase. Een bijzonder slappe ontmoeting tussen STVV en KVO leek op een logisch 0-0-gelijkspel uit te draaien, maar daar besliste invaller Jonathan Legear anders over. De Luikenaar nam een geschenkje van Musona dankbaar aan en bezorgde Oostende zo net als tegen Club een nederlaag in de slotfase. (Bekijk de beelden hier)

In Hotel Stayen gingen al snel de gordijnen dicht. Zo slecht was de eerste helft tussen STVV en KV Oostende, nochtans twee ploegen die attractief voetbal hoog in het vaandel dragen. In een bijzonder slappe eerste 45 minuten nam KVO de bovenhand, maar gevaarlijk was de kustploeg nooit. Capon had drie doelpogingen, maar kon Pirard niet echt bedreigen. Aan de overzijde kopten Teixeira en Boli over - ook Vanhamel kreeg voor de rust niet de kans zich te onderscheiden. STVV had een zege nodig om zijn top zes plaats sowieso te handhaven, maar van veel goeie intenties was geen sprake. Oostende miste Berrier wegens blessure en ook dat liet zich voelen. Het goeie spel van de voorbije weken was ver weg toen Verboomen, die op de koop toe ook nog eens te pas en te onpas op zijn fluit blies, een einde maakte aan de slechte eerste helft van het seizoen op Stayen.

Na de pauze ging Oostende iets nadrukkelijker op zoek naar de openingsgoal en dat resulteerde in enkele kansjes. Al snel na de rust ging Pirard goed plat op de knal van Gano en schoot Vandendriessche vanuit een moeilijke hoek tegen de paal. KVO nam het heft in handen, maar tot echt uitgespeelde kansen kwamen de bezoekers niet. Bij STVV was Legear De Sart komen aflossen, maar de vleugelspeler liep meer buitenspel dan dat hij gevaarlijk was. Tien minuten voor inrukken nam Bjelica een overgewaaide voorzet ineens op de slof, maar ook hij vond een attente Pirard op zijn weg. En ook Dussaut ging zijn kans. Zijn vluchtschot dwong Vanhamel tot een prima redding. Beide ploegen leken vrede te nemen met een punt, maar in de absolute slotfase viel alsnog de beslissing. Musona kopte de bal veel te kort terug richting Vanhamel, Legear nam het geschenkje dankbaar aan. Zo won STVV toch wat op een diefje en liep KVO net als tegen Club in de slotfase tegen een bijzonder zure nederlaag aan.

