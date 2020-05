Lees hier het integrale voorstel waarover de Pro League zich vanaf 16u zal buigen: Club kampioen en opnieuw acht ploegen in 1B Redactie

15 mei 2020

14u10 4 Jupiler Pro League Club Brugge kampioen, Waasland-Beveren degradeert en OHL of Beerschot promoveren na een testmatch. Het is een greep uit de beslissingen in het voorstel waarover de Pro League zich vanaf 16u buigt. Lees hieronder integraal het voorstel aan de Algemene Vergadering van de Pro League.

Voorstel Raad van Bestuur

Voorafgaand

1. Gelet op het ministerieel besluit inzake beroepssportwedstrijden tot 31 juli 2020

2. Het klassement van de Jupiler Pro League na 29 speeldagen

3. Het klassement van de Proximus League rekening houdende met het feit dat de heenwedstrijd van de finalewedstrijd werd afgewerkt en de terugwedstrijd niet werd afgewerkt

4. Het feit dat de Bekerfinale tussen Club Brugge – R Antwerp FC niet kon worden afgewerkt op de voorziene datum

alle onderstaande elementen (zonder enige uitzondering) moeten worden goedgekeurd door de clubs op de Algemene vergadering opdat dit akkoord van kracht zou worden in alle aspecten.

1. Vastellen van het stopzetten van de sportieve competities zoals bepaald in het Ministerieel besluit van 8 mei 2020 ( artikel 10)

2. Bijgevolg aanvaarding van het klassement van Jupiler Pro League na 29 speeldagen en stopzetting van deze competitie met volwaardig statuut;

3. Uitvoering van de reglementaire bepalingen op basis van dit eindklassement van de 29 speeldag, waarbij Waasland Beveren degradeert naar 1B;

4. Stellen dat de clubs Beerschot VA en OHL de promotiefinale dienen af te werken, uiterlijk voor de start van het kampioenschap 20-21, waarbij beide clubs tegen uiterlijk 31 mei 2020 hun akkoord en het exacte tijdstip waarop deze wedstrijd zal worden afgewerkt meedelen aan de Pro League. Het management van de Pro League zal belast worden om het bondsreglement aan te passen met betrekking tot de speelgerechtigd van de spelers op de datum van deze wedstrijd én niet op de oorspronkelijk voorziene datum;

5. Indien deze promotiefinale NIET wordt afgewerkt voor deze datum, stellen dat de club met het hoogste aantal punten uit het kampioenschap van het profvoetbal 1B met een geldige licentie voor het profvoetbal 1A nl. KVC Westerlo promoveert naar 1A ;

6. Akte nemen dat Sporting Lokeren, KSV Roeselare en Excelsior Virton geen licentie bekomen voor het seizoen 2020-2021 na uitputting van alle middelen conform het bondsreglement;

7. Onderzoeken of de bekerfinale kan worden afgewerkt in het laatste weekend toegestaan door UEFA én voor aanvang van de reguliere competitie van de Jupiler Pro League seizoen 2020-2021. Indien dit niet het geval is, aanvaarden alle clubs dat het sportieve klassement van Jupiler Pro League na 29 speeldagen zal dienen als basis van de Access-list voor UEFA;

8. Alle clubs aanvaarden dat Club Brugge tot kampioen van het seizoen 2019-2020 wordt uitgeroepen, waarbij volgende clubs zullen aantreden in de UEFA-competities voor het seizoen 2020-2021

a. Club Brugge – Groepsfase Champions League

b. KAA Gent – Q3 Champions League

c. Sporting Charleroi – Europa League ( groepsfase of Q3 in functie van punt 7 hiervoor)

d. R Antwerp - Europa League ( groepsfase of Q3 in functie van punt 7 hiervoor)

e. Standard de Liège – Q2 Europa League;

9. Invoeren van het principe vanaf het seizoen 2020-2021 dat de sportieve dalers altijd degraderen uit het profvoetbal én dus akte nemen dat de economische dalers NIET langer de plaats innemen van de sportieve dalers zoals bepaald in artikel P1541.7 van het bondsreglement. Dit principe blijft gehandhaafd tot een minimumaantal van 14 clubs wordt bereikt in Jupiler Pro League en 6 clubs in 1B. Bovendien aanvaarden alle clubs dat economische dalers op geen enkel ogenblik nog aanspraak kunnen maken op de vergoedingen die worden uitgekeerd door de Pro League (zowel VZW als NV);

10. Het competitieformaat voor het seizoen 2020-2021

a. Voor de Jupiler Pro League

i. Reguliere competitie van 30 speeldagen

ii. Gelet op de bijzondere omstandigheden verklaren alle clubs zich akkoord om het invoeren van de éénmalige verkorte play-offs voor het seizoen 2020-2021

iii. Het format van de P0’s voorzien voor 20/21 zal het voorwerp uitmaken van een evaluatie

1) Invoeren van Champions Play-off :

a. 4 beste clubs na reguliere competitie

b. Halvering van de punten conform artikel P 1541.32

c. 6 wedstrijden

2) Invoeren van een Europa League Play-off

a. Clubs nummer 5 tot en 8 na reguliere competitie

b. Halvering van de punten conform artikel P1541.32

c. 6 wedstrijden

3) Barragewedstrijd tussen nummer 4 van Champions Play-off en winnaar Europa League Play-off op het terrein van de nummer 4 van Champions Play-off voor het laatste Europese ticket. Deze wedstrijd wordt evenwel niet gespeeld indien de bekerfinale wordt afwerkt door 2 clubs uit de Champions Play-off of de winnaar van de Beker uitkomt in de Champions Play off.

b. Voor 1B :

i. Een competitie van 8 teams met 4 onderlinge confrontaties;

ii. Een reguliere competitie van 28 speeldagen waarbij de kampioen wordt aangeduid op basis van het klassement na deze 28 speeldagen

c. Modaliteiten :

i. Aanvaarden van de kalender zoals deze uitgewerkt in bijlage 3 met startdatum op 7 augustus 2020

ii. Wedstrijd die verboden wordt door de lokale overheid wordt NIET afgewerkt en resulteert in een forfaitscore van 0-3 ten nadele van de thuisclub, waarbij de thuisclub de mogelijkheid behoudt om deze af te werken op neutraal terrein op de voorziene datum

iii. Alle clubs engageren zich dat de reguliere competitie en play-offs afgewerkt zal worden;

iv. Indien door overmacht zou blijken dat de reguliere competitie niet volledig kan worden afgewerkt, aanvaarden alle clubs het principe dat het sportief klassement op het moment van afsluiting te aanvaarden waarbij de sportieve gevolgen op basis van dit klassement van toepassing zijn ( titel, Europese tickets & degradatie) zonder compensatie;

11. Het competitieformat voor het seizoen 2021-2022 en modaliteiten

a. zowel voor de Jupiler Pro League als de Proximus wordt teruggekeerd naar het competitieformaat zoals in het seizoen 2019-2020;

b. alle modaliteiten conform punt 10 c) blijven behouden

12. De tv-vergoedingen van de Jupiler Pro League voor het seizoen 2019-2020 worden uitbetaald op basis van dit eindklassement na 29 speeldagen onmiddellijk na goedkeuring van dit akkoord;

13. De RBFA wordt gevraagd om 1.250 K€ te voorzien in als compensatie voor de clubs die getroffen zijn door deze stopzetting en die zal worden verdeeld conform punt 15

14. De clubs die uitkomen in de UEFA competities in het seizoen 2020-2021 staan éénmalig 10% van het startgeld en de marketpool vanaf de Play-offs in de UEFA Champions League en groepsfase van de Europa League op voorwaarde dat deze Europese competities hebben plaatsgevonden die zal worden verdeeld conform onderstaand punt 15. De betalingen door de desbetreffende clubs zullen gebeuren binnen een redelijke termijn na ontvangst van de gelden én na bevestiging van de CFO van de Pro League dat de bestemming van deze gelden conform de afgesproken verdeelsleutel is zoals vermeld onder punt 15 hieronder.

15. Voor alle clubs die huidige regeling aanvaarden én die beschikken over de vereiste licentie voor het profvoetbal seizoen 2020-2021 conform het huidige bondsreglement, wordt een compensatie voorzien conform bijlage 2. Alle clubs aanvaarden bovendien het principe dat de club hierop geen aanspraak kan maken indien de club het principe van technische werkloosheid voor de betaalde sportbeoefenaars heeft ingevoerd en/of indien een juridische procedure wordt ingespannen voor een juridische instantie van welke vorm dan ook ( BAS, BMA, éénzijdig kortgeding,…) tegen de beslissing van deze Algemene Vergadering.

16. Voor de ranking van de laatste 5 seizoenen, wordt een coëfficiënt van 29/40ste toegepast voor het klassement van het seizoen 2019-2020

17. Voor alle seizoenen tot en met 2024-2025 blijft de bestaande verdeelsleutel van de tv-rechten van de Jupiler Pro League van toepassing, zolang het dezelfde rechtenhouder is;

18. Indien de tv-vergoedingen uitbetaald door de rechtenhouder worden verminderd te wijten aan de niet-afgewerkte wedstrijden, zullen alle bedragen van de overeengekomen volledige verdeelsleutel proportioneel worden verminderd.

19. Met betrekking tot de licentievoorwaarden en de procedure, aanvaarden de clubs dat deze geëvalueerd zal worden en verklaren zich principieel akkoord verklaren met eventuele wijzigingen voorgesteld door de Raad van Bestuur.