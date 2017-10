Leekens klaar om Anastasiou op te volgen bij Kortrijk ESK en SK

Als KV Kortrijk vanavond niet wint van AA Gent, gaat het voor een andere trainer. Dat is het ultimatum voor Yannis Anastasiou na dramatische cijfers: 3 op 21 en de jongste drie weken zelfs 0 op 9. Zijn opvolger moet ervaring hebben en een ploeg kunnen organiseren. Enter Georges Leekens, die klaar staat om in te springen. De tweevoudige ex-bondscoach was voor het laatst aan de slag bij Algerije, waar hij begin 2017 opstapte.

Anastasiou ontslaan is overigens geen eenvoudige klus omdat hij zijn twee assistenten zelf heeft meegebracht. Er is dan niemand meer om tijdelijk over te nemen. En woensdag is er al Waasland-Beveren-Kortrijk, komende zaterdag Kortrijk-Genk. De Griek en zijn assistenten hebben bij KVK een contract voor drie jaar maar met bescheiden opstapclausules.



"Wij hopen vooral dat Kortrijk de drie punten pakt tegen Gent", zegt voorzitter Joseph Allijns. Dan kunnen de club én de coach weer even rustig ademen.

