Leeftijd van aanwinsten Belgische topclubs ligt steeds lager: "Drama voor ons voetbal" Tomas Taecke

28 juni 2018

09u11 0 Jupiler Pro League De transfermarkt draait opnieuw op volle toeren, onze clubs marchanderen gretig mee. Opvallende trend is dat de spelers die op Belgische bodem neerstrijken, alleen maar jonger worden. Sporteconoom Trudo Dejonghe luidt de alarmbel.

Opvallende vaststelling: onze Belgische (top)clubs kopen steeds jonger in. Waar de gemiddelde leeftijd van de transfers van de G5 tien jaar geleden nog bijna 25 jaar was, is dat in deze transferperiode slechts 21 jaar en 7 maanden. Meer dan ooit is de Jupiler Pro League een doorgeefluik en arriveren nieuwkomers op almaar jongere leeftijd. Ter vergelijking: uit een rapport van het gerenommeerde CIES bleek twee jaar geleden dat de Bundesliga van de vijf topcompetities de jongste spelers aankocht met een gemiddelde leeftijd van 24 jaar 5 maanden. Real Madrid scoorde op dat moment het best met een gemiddelde van 22 jaar en 6 maanden, kort voor Leipzig (22j 7m), Leverkusen (23j 1m) en Dortmund (23j 4m). Bij de Italiaanse topclubs, die vaak voor ervaring kiezen, liggen die cijfers een stuk hoger. Het zijn gemiddelden die fel afsteken bij die van een kleine competitie als de onze, waar er steeds meer in jonge talenten geïnvesteerd wordt omwille van diverse redenen.

