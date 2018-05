Lawrence Visser leidt als jongste ref ooit topper Club - Anderlecht: "Wat als dít of als dát..., als ik me daarmee bezig moet houden, maak ik mezelf gek" Valerie Hardie

04 mei 2018

21u58 0 Jupiler Pro League Lawrence Visser (28) wordt zondag de jongste ref ooit die Club Brugge - Anderlecht mag leiden, maar miskijk u niet op zijn leeftijd. De Kempenaar heeft dertien jaar als scheids op zijn teller staan. "Ik ben me bewust van de belangen, maar daar laat ik mij tijdens een match nooit door leiden."

Druk-druk-druk. Sinds Lawrence Visser, halftijds accountmanager bij Proximus, dinsdag te horen kreeg dat hij is aangeduid voor Club Brugge - Anderlecht, staat alles in het teken van de topper zondag. Een uurtje, meer tijd voor een interview heeft hij niet, want dan moet Visser snel naar Tubeke voor een training. De 28-jarige ref wil tot in de puntjes voorbereid zijn, ook al heeft hij geen worst of best case scenario's uitgetekend. "Wat als dít of wat als dát... Als ik me daarmee bezig moet houden, dan maak ik mezelf gek. Ik bereid Club - Anderlecht niet anders voor dan gewoonlijk. Uiteraard is het een hele eer dat ik de topper mag leiden, maar ik houd mijn voetjes op de grond. En dat ik de jongste ooit ben: dat wist ik niet eens."

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN