Laurent Guyot niet langer trainer van Cercle Brugge XC

02 mei 2019

15u12 16 Jupiler Pro League Cercle Brugge en coach Laurent Guyot (49) hebben de samenwerking beëindigd. Dat liet ‘de Vereniging’ zelf weten in een communiqué.

“De gesprekken hebben uitgewezen dat beide partijen hun verdere toekomst afzonderlijk willen voortzetten, rekening houdend dat de play-off 2-competitie geen enkele nieuwe doelstelling meer inhoudt”, luidt het in een officiële mededeling. “Cercle Brugge bedankt Laurent Guyot voor de geleverde inspanningen en vooral voor het behoud van Cercle in 1A. Cercle Brugge wenst Laurent Guyot veel succes toe in zijn verdere loopbaan.”

Cercle sloot de reguliere competitie op de dertiende plaats af. In groep B van play-off 2 hebben de West-Vlamingen zeven op achttien, daarmee tellen ze acht punten minder dan groepsleider KV Kortrijk. Afgelopen weekend ging Cercle nog pijnlijk onderuit op het veld van Zulte Waregem: 6-2.

Guyot arriveerde in juni 2018 in Brugge en was daarmee de opvolger van Franky Vercauteren. Voordien was de Fransman aan de slag als beloftecoach van het Canadese Toronto FC.

