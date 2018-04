Late penaltygoal Emond helpt Standard voorbij matig Gent

Lang zag het ernaar uit dat de Kroatische doelman van AA Gent voor de derde keer op rij zijn netten schoon zou houden, maar toen Edmilson in de slotfase neerging over het been van Asare, wees scheidsrechter Smet resoluut naar de stip. Tegen de penalty van Emond had Kalinic geen verhaal.



AA Gent kan zijn tweede plaats zondag verliezen aan Anderlecht, dat Club Brugge over de vloer krijgt. Maar slagen de Bruggelingen er in om te winnen in het Astridpark, dan slaat het naast Gent meteen ook Anderlecht terug tot op 9 punten.

Ricardo Sá Pinto kreeg in laatste instantie af te rekenen met personeelsproblemen. Koutroubis en Pocognoli meldden zich ziek, waardoor de Standardcoach achteraan moest gaan puzzelen. De Portugees dropte Zinho Vanheusden in het hart van zijn defensie. Straf, want de 18-jarige huurling van Inter heeft een operatie aan de knie achter de rug en vertelde onlangs nog dat hij zich helemaal moest richten op volgend seizoen.



Vanheusden speelde zijn laatste wedstrijd op niveau op 5 september van vorig jaar met de nationale ploeg U21. Maandag voetbalde hij één helft met de beloften van Standard, maar wie die match zag, concludeerde dat de jonge Limburger na 45 minuten stikkapot zat. Het belette Sá Pinto niet om hem voor de leeuwen te gooien.



Hoewel, 'leeuwen' was een groot woord, want in tegenstelling tot de wedstrijden tegen Anderlecht en Club Brugge, begon AA Gent bijzonder mak aan de wedstrijd. Yves Vanderhaeghe behield het elftal dat zes op zes haalde, maar deze keer moesten de Buffalo's het openingskwartier ondergaan. Standard was scherper in de duels en zat iedere keer als eerste bij de afvallende bal.









Er zat te weinig beweging in het elftal van AA Gent, dat veel te snel de lange bal hanteerde. Dejaegere liep voor zijn doen teveel achter de feiten aan, de passes van Verstraete misten hun doel en Esiti speelde meer achteruit dan vooruit. Zo kregen de Buffalo's geen greep op het middenveld, waar Razvan Marin heer en meester was.



Gaandeweg kwam er bij Gent wel wat meer rust aan de bal, maar offensief kwam daar weinig uit voort. Tot de in de slotminuut van de eerste helft een hoekschop van Kalu voorbij alles en iedereen tot bij de tweede paal dwarrelde, waar Simon een uitstekende kans liet liggen.Yves Vanderhaeghe verving Esiti bij de rust door Chakvetadze en bracht voor het uur ook Yaremchuk in plaats van Janga, terwijl Sá Pinto met Marin zijn beste pion naar de kant haalde voor breker Agbo. Marin had kort daarvoor wel een uitstekende mogelijkheid onbenut gelaten, maar dat gold ook voor Edmilson.



Het belette Standard niet om Gent steeds meer tegen het eigen doel te kleven. Cop kopte een voorzet van Cavanda uitstekend in, maar Lovre Kalinic redde de poging van zijn Kroatisch maatje voortreffelijk. Andermaal was de doelman van goudwaarde voor AA Gent.Om zelf een bal tussen de palen te krijgen, moest Gent wachten tot minuut 72, toen Birger Verstraete doelman Ochoa eindelijk eens deftig op de proef stelde. Moses Simon dwong zelf nog een goeie mogelijkheid af, maar knalde uiteindelijk naast. In de slotminuten gaf Emond de Gentse ambities een forse dreun.