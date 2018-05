Laszlo Bölöni sluit seizoen met goed gevoel af: "Antwerp weer op de kaart gezet"



Stijn Joris

18 mei 2018

17u00 0 Jupiler Pro League Antwerp zet morgenavond aan de kust een punt achter zijn seizoen. De Great Old sluit af met een overbodige wedstrijd op het veld van Oostende. Laszlo Bölöni heeft zijn koffers alvast gepakt en telt net als de spelers af naar de vakantie, maar niet zonder eerst nog even achteruit te kijken.

De Roemeen begon met Antwerp onverhoopt sterk aan het seizoen. Na een 4 op 6 tegen Anderlecht en Gent, stoomde het stamnummer 1 door. Bij de winterstop leek play-off 1 niet meer te kunnen ontsnappen. De Great Old ging 2018 in als vierde en met een mooie puntenkloof op de teams net buiten de top zes. Net op dat moment stokte de motor even. Tegen Club Brugge gaf Antwerp in de laatste minuten een 2-0-voorsprong weg. Het begin van een mindere reeks en met 7 op 27 zakte Antwerp toch nog onverwacht weg naar een achtste plek. In play-off 2 deden Bölöni en de zijnen tot de voorlaatste speeldag mee voor groepswinst, maar na de nederlaag tegen STVV is de eerste plek definitief voor Lokeren.

"We wisten dat we onze plek in de competitie moesten terugvinden na een lange afwezigheid", doet Bölöni zijn verhaal. "Ons handhaven was in eerste instantie de prioriteit en dat is met hoogtes en laagtes, met goede en slechte reeksen gelukt. We staan waar we hoopten te staan. We hebben op veel vlakken hard gewerkt. Ik denk dat mijn baas, meneer Gheysens, niet akkoord zal gaan, maar een team bouwen is moeilijker dan een nieuwe tribune. (lacht)"

Bölöni kneedde gaandeweg zijn ploeg en enkele onbekende nieuwkomers wisten zich door te zetten. Hij is tevreden over het rendement van de groep, maar wil een surplus voor volgend seizoen. "We hebben veel geprobeerd. Je kan geen twaalf toppers in één keer halen. Als je zes versterkingen transfereert en drie daarvan voldoen, is dat op zich al efficiënt. We hanteren een voorzichtige en realistische politiek. We zijn erin geslaagd om een groepje van twaalf spelers te vormen die een rol hebben in de selectie en vijf of zes echt vaste basisspelers. Naar volgend seizoen toe hopen we nog iets meer kwaliteit te kunnen toevoegen."

Als we Bölöni naar zijn moment van het seizoen vragen, komt hij met een verrassend antwoord. "Een beeld dat ik nooit zal vergeten is de recente thuismatch tegen Eupen in play-off 2. De sfeer die de fans toen creëerden. (De supporters staken massaal het lichtje van hun smartphone aan red.) Met supporters als de onze moet je er altijd voor de volle 100 procent voor gaan. Dat is ook een grote verantwoordelijkheid. We kunnen het ten opzichte van hen niet maken om aan 80 procent te presteren en jammer genoeg haalden we soms zelfs maar 60 procent van onze mogelijkheden. Zij verdienen het dat we altijd top zijn en dat was niet het geval."

Naar de ambities voor volgend seizoen polsen, valt bij Bölöni niet meteen in goede aarde. Licht geïrriteerd gaat hij toch op de vraag in. "Ik wil altijd kampioen worden. Ik ben een maximalist en wil altijd het onderste uit de kan halen. Ik doe wat ik kan om het hoogst mogelijke te halen, maar ik hou wel mijn voeten op de grond. Ik weet dat jullie van me verwachten dat ik zeg dat we play-off 1 willen halen, maar dat antwoord geef ik niet. Ik ben niet naïef. Na bijna 15 jaar afwezigheid, kunnen we best twee of drie jaar onze mond houden. Zo kunnen we makkelijker iets opbouwen. We komen van nergens, maar hebben Antwerp weer op de kaart gezet. We gaan er alles aan doen om beter te presteren dan dit jaar."