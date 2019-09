Laszlo Bölöni op 48 uur van clash met Anderlecht: “Kan me moeilijk inbeelden dat Defour zondag start” Stijn Joris

13 september 2019

10u32 0 Jupiler Pro League Na het slotoffensief op de transfermarkt, heeft Antwerp nood aan een sportieve opkikker. De Europese uitschakeling tegen AZ en de nederlaag aan de Gaverbeek lieten sporen na. Zondag trekt de Great Old naar Anderlecht. Laszlo Bölöni doet zijn zegje over enkele topics op iets meer dan 48 uur van de wedstrijd.

Over Hoedt : “Potentieel meteen titularis”

“Hij kwam met een dosis frisse energie toe, heeft een goede linkervoet en voegt wat extra lengte toe aan onze ploeg. We kennen mekaar nog niet door en door. Ik weet bijvoorbeeld nog niet hoe strikt hij in de dekking is in wedstrijden, maar hij kan meteen titularis worden. Hij heeft het voordeel dat hij linksvoetig is. Zijn cv spreekt voor zich. Iemand met ongeveer 50 wedstrijden in Engeland en een aantal in Italië op zijn teller, daar hou je rekening mee. Zijn houding is alleszins bemoedigend.”

Over Defour : “Bekijken of we risico nemen”

“Ik had al gezegd dat ik voor hem nog 24 uur bedenktijd zou vragen vandaag. Wel bij deze. (lacht) Ik kan moeilijk inschatten waar hij staat omdat één klein spierpijntje hem in een vingerknip van 80 tot 90 procent kan laten terugvallen tot 10 procent. We proberen wat etappes met hem over te slaan en hij is ook enorm gemotiveerd. Iemand met een verleden bij Anderlecht en Genk, die titels won met Standard, die wil iedereen snel zien spelen. Wij willen hem ook gebruiken, maar als we dat nu al doen, zou dat een beetje geforceerd en niet volgens het schema zijn. Of we dat risico nemen, moeten we nog bekijken, maar ik kan me moeilijk inbeelden dat hij zondag al aan de aftrap staat.”

Over Haroun : “Aangenaam verrast hem terug te zien”

“Het was een bijzonder aangename verrassing dat hij na het afsluiten van de transferperiode toch weer op training verscheen. We hebben er allebei om moeten lachen toen we mekaar terugzagen. Ik denk dat het vooral voor de identiteit van de club belangrijk is dat hij bleef. Dat betekent niet dat hij permanent titularis zal zijn, dat hangt van zijn rechtstreekse concurrenten af, maar zijn persoonlijkheid is belangrijk en die apprecieer ik. Defour is er pas en Hongla nog niet veel langer. We moeten alles even laten bezinken. Op het middenveld is het nog niet duidelijk wat de beste invulling is.”