Laszlo Bölöni meer met volgend seizoen dan met groepswinst bezig: "We veranderen niet van idee" Stijn Joris

08 mei 2018

20u11 0 Jupiler Pro League Laszlo Bölöni nam vandaag nog eens de tijd om uitgebreid vooruit te blikken naar de confrontatie tussen Antwerp en Eupen van morgenavond. Al gaf de Roemeen wel toe dat de aandacht al uitgaat naar volgend seizoen.

Door de overwinning in Lokeren blijft groepswinst mogelijk. Zetten jullie daar nu wél jullie zinnen op?

"We veranderen niet van idee. De wortel van play-off 2 is een beetje mager. Heel mager zelfs. Je moet eerst je groep winnen, dan de andere poulewinnaar verslaan en ook de vierde van play-off 1 nog vooraleer je iets hebt. Als we dat Europees ticket pakken, moeten we ook nog eens vervroegd aan de voorbereiding beginnen en is er amper tijd voor vakantie. Ik zeg niet dat we er niet alles aan gaan doen, maar dat zijn dingen waar je rekening mee moet houden."

Mogen we dan stellen dat het u al vooral om volgend seizoen te doen is?

"Ja, voor 80 procent wel. Begrijp me niet verkeerd, we willen het publiek zeker nog een goede match bieden en er staan nog winstpremies op het spel. Als ik in Brasschaat een lekker varkenslapje wil kopen, moet ik dat betalen. Anderzijds grepen we net naast play-off 1 en wemelt dat gevoel nog een beetje na. Sportief beleven we een goed jaar, maar niet super. De ploeg heeft twee dingen verwezenlijkt. In eerste instantie de aandacht van heel België op zich kunnen vestigen. In tweede instantie hebben we vijf of misschien zes echt goede spelers kunnen klaarstomen. Nu moeten we de stap van vijf naar tien zetten zonder daarbij miljoenen uit te geven want die weg zijn we ingeslaan. We gaan geen 50 miljoen laten rollen, maar we kiezen voor de moeilijke optie. Te snel groeien is nergens goed voor. De basis moet er eerst zijn."

En toch presenteerde uw elftal zich behoorlijk gemotiveerd in Lokeren.

"Ja, ik zag een goede match met kansen aan beide kanten. Het was zeker niet saai. Alleen moeten we de ruimte nog iets beter leren benutten. Er deden zich interessante situaties voor waar we geen gebruik van maakten. Als je dat niet doet, kan elke fout je zuur opbreken."

Wat verwacht u van Eupen morgenavond?

"Ze zullen net als wij goed voor de dag willen komen. Anders zou Makélélé wel thuis blijven met zijn ploeg. Al is er niet echt druk en dat geeft me de mogelijkheid om jongeren naar voor te schuiven. Niangadou deed het goed in Lokeren. Nazaryna heeft iets meer kracht en kan sneller aan onze eisen voldoen. Mendy is er ook nog. Die drie spelers kunnen interessant zijn om volgend seizoen achter de hand te hebben."

Krijgen we Teunckens nog aan het werk te zien?

"Ik wil hem graag laten spelen. In enkele oefenwedstrijden heeft hij niet getoond wat hij op training soms wél laat zien. Hij kan beter."

Ritchie De Laet heeft een optie in zijn huurovereenkomst. Hoopt u dat hij er volgend seizoen nog is?

"Ja, ik wil hem er echt graag bij, maar ik weet niet of het kan. Het salaris dat hij in Engeland opstrijkt, is in België voor ons niet haalbaar, misschien voor de topclubs wel, dat weet ik niet en - gelukkig voor hem - heeft hij nog een contract voor volgend seizoen bij Aston Villa. Hij is een goede speler, maar ook iemand met de juiste mentaliteit, polyvalent, een Belg, Vlaming en Antwerpenaar."

Hoe verlopen de gesprekken om Buta en Rodrigues definitief naar de Bosuil te halen?

"Ik weet niet of ik dat mag bevestigen, maar naar mijn weten zijn die deals in orde en blijven ze bij ons."

Portugese media melden dat Antwerp een huurovereenkomst probeert te versieren voor de 22-jarige middenvelder Rafael Barbosa van Sporting. Kent u hem?

"Als het nodig is, kan ik in Portugal 50.000 mensen bellen informatie in te winnen over een speler. Ik weet dat meneer D'Onofrio in Portugal is. Dat lijkt me een antwoord op je vraag."

