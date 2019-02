Laszlo Bölöni kijkt ontspannen vooruit naar trip richting Genk: "Match waarin we het minst te verliezen hebben” Stijn Joris

Antwerp en Racing Genk hebben één ding gemeen, ze verloren allebei hun laatste twee duels. Zondagavond kan er maar eentje de draad weer oppikken met een zege. Laszlo Bölöni (65) gaf vanochtend op zijn persbabbel een erg ontspannen indruk.

De opdoffer die Genk gisteren te verwerken kreeg, had ook Bölöni gevolgd. “Ik ben nooit tevreden als een ploeg uit onze competitie verliest op het internationaal toneel”, zei Bölöni. “Ik wil dat, tussen haakjes, ons voetbal zich van een positieve kant laat zien. Genk - Slavia was echt een speciale wedstrijd. Of ze in een dipje zitten? Ze staan toch nog ruim op kop, niet? Ook bij hen kan het op en neer gaan, maar ik geef liever niet te veel commentaar op tegenstanders.”

Of Slavia Praag Bölöni op ideeën bracht om zondag in de Luminus Arena voor een gelijkaardige aanpak te kiezen, liet de Roemeense coach in het midden. “Ze speelden goed, maar ik denk vooral dat de goals die ze cadeau kregen hen de mentale kracht gaven om over hun tegenstander heen te gaan.”

En wat met het geval Pozuelo dat maar blijft sluimeren in Genk? Bölöni herinnert zich niet meteen een gelijkaardig geval in een team dat hij coachte. “Wat er met Pozuelo moet gebeuren moet je aan zijn trainer vragen. Volgens mij heeft hun wedstrijd van gisteren veel problemen opgelost. Het lijkt me wel een kwestie die zorgen kan baren, maar ik let er liever mee op en spreek niet graag veel over hen. Ik herinner me niet meteen een speler die zo laat in het seizoen nog weg wou. Tijdens de zomermercato maakte ik het wel al mee.”

Vorige zondag waren de verwachtingen tegen Anderlecht nog hooggespannen. Dat ligt uit bij Genk anders. “Het is voor ons de wedstrijd waarin we dit seizoen het minste te verliezen hebben. Al ben ik ervan overtuigd dat Genk het zeker niet gaat laten hangen. Integendeel, ze gaan hun nare avond van gisteren willen doorspoelen en gebruiken om er tegen ons weer te staan en wij zijn Slavia Praag niet dus...”