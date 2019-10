Lamkel Zé krijgt het aan de stok met Vanheusden YP

06 oktober 2019

Heet standje, rond het halfuur in Antwerp-Standard. Nadat Steven Defour niet meer verder kon door een blessure, maar de wissel niet meteen kon doorgaan besloot Lamkel Zé het heft in eigen handen te nemen. In plaats van de bal gewoon terug te geven, trapte hij het leer over de zijlijn en daar waren ze bij Standard allerminst mee gediend. Er ontstond wat geduw en getrek, waarna scheidsrechter Lambrechts Didier Lamkel Zé en Zinho Vanheusden trakteerde op een gele kaart. Ook Laszlo Bölöni, die langs de zijlijn tekeer ging omdat zijn wissel in eerste instantie niet kon doorgaan, kreeg diezelfde sanctie.